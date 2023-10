Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 12 al 18 de octubre

El reggae de Gondwana en NYC y NJ

Gondwana, una de las bandas de reggae sudamericana más exitosas y celebradas del género durante décadas, está celebrando sus 35 años con una gira que tendrá doble para en nuestra área, este jueves 12 de octubre en Brooklyn y el viernes 13 en Nueva Jersey. En sus canciones, Gondwana transmite mensajes de conciencia social, amasando millones de vistas en YouTube con temas como: “Armonía de Amor”, “Dulce Amor,” “Antonia”, “Sentimiento Original”, entre otros. En The Brooklyn Monarch (23 Meadow Street) y en XL NIGHT LIFE (323 N Broad St, Elizabeth, NJ). Boletos en www.tickeri.com o llamando al 888 5618757.

La magia de Alberto de Herrera en el Thalia

El teatro Thalia de Queens inicia su temporada 2023-2024 con ZUHARÍ, un espectáculo con el reconocido mago colombiano Alberto de Herrera y que regresa desde Colombia a petición del público. Es un show que “nos lleva a descubrir lo oculto”, apto para chicos y grandes. Es magia e ilusionismo puro con dosis de comedia.”Es un show de magia unipersonal que trae un concepto muy novedoso donde se podrán apreciar distintas disciplinas de la magia, como manipulación, mentalismo, magia-close up y magia de salón”, explica el mago De Herrera. Se presentará desde el 13 al 29 de octubre en su sede de Sunnyside (41-17 Greenpoint Ave.) $30 entrada general; niños $25. Más información: teatrothalia.org o llamando al 718-729-3880.

Altar del Día de los Muertos en Green-Wood

El Cementerio Green-Wood ( 500 25th St, Brooklyn) presenta Mictlán, un altar comunitario y una instalación para el Día de los Muertos de la artista Cinthya Santos-Briones, que estará en exhibición en la Capilla Histórica, desde el 14 de octubre al 19 de noviembre. Santos -Briones se inspira en las concepciones antiguas y modernas de la muerte en México. Desde 2018, Green-Wood ha encargado a un artista con sede en Brooklyn la creación e instalación de un altar comunitario a gran escala, donde los visitantes pueden rendir homenaje a sus seres queridos perdidos. El 1 de noviembre se llevará a cabo una celebración familiar del Día de Muertos, de 4 a 7 pm, alrededor de la instalación y la Capilla. Para más información, visite: https://www.green-wood.com.

Alejandro Fernández en concierto

El ícono de la música mexicana, Alejandro Fernández, trae su gira AMOR y PATRIA 2023 a Nueva York este sábado 14 de octubre. Un espectáculo completamente nuevo que celebra el amor de Fernández por la música, la familia y su México natal. “Estoy emocionado de regresar a Estados Unidos para celebrar la cultura latina a través de mi música. He preparado un espectáculo totalmente nuevo. No puedo esperar a ver a mis fans y cantar todas nuestras canciones favoritas juntos”, dijo El Potrillo. A las 8:00 en The Theater del Madison Square Garden. Boletos en ticketmaster.com.

Orquesta del Teatro Real de Madrid en NYC

La Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid, bajo la dirección de Juanjo Mena, ofrecerá un concierto en el David Geffen Hall del Lincoln Center, el próximo lunes 16 de octubre. El programa estará compuesto por “El amor brujo”, de Manuel de Falla, el “Concierto para violonchelo”, de Antonín Dvořák , y dos obras que reflejan la influencia de Falla en la creación musical del siglo XX: las suites de “Daphnis et Chloé”, de Maurice Ravel, y la “Suite Panambí”, del compositor argentino Alberto Ginastera. Participarán en el concierto dos grandes artistas españoles: la cantaora Esperanza Fernández, nominada a los Grammy Latinos en 2008 por su disco “Recuerdos”; y Pablo Ferrández, primer español premiado en el Concurso Internacional Chaikovski. A las 8:00 pm. Entradas en: https://www.lincolncenter.org.

La celebración latina del Ballet Hispánico

Como parte de la programación del Ballet Hispánico para el Mes de la Herencia Hispana, este domingo 15 de octubre la famosa escuela de baile organiza Celebración Latina, un evento comunitario patrocinado por Con Edison y FreshDirect, que presenta música en vivo de Tempo Alegre, baile, comida de vendedores locales y clases y presentaciones de baile gratuitas. Las festividades comienzan desde Ballet Hispánico Way (167 West 89th Street desde Amsterdam Avenue) hasta la puerta principal de la sede del Ballet Hispánico. Gratis. De 1:00 a 5:00 pm. Información: www.ballethispanico.org/hhm-2023

Estreno de “Burned” en el Teatro Pregones

La obra “Burned” cuenta la historia de Linda, nativa de El Bronx y ex trabajadora de un hospital durante la pandemia, quien después de dejar su empleo y perder su apartamento ahora vive con su hermana Chelsea. Emocionalmente cansada, abrumada y agotada, la protagonista también está luchando contra problemas de salud mental. Al no poder lidiar con esto sola, decide hablar, pero en lugar de obtener apoyo, el novio de Chelsea, Joe, la intimida y su hermana la descarta. El final de la obra lo determinará el público presente en cada representación. Gratis. Del 17-21 de octubre, en el Teatro Pregones (575 Walton Avenue). Para reservar, visite: https://pregonesprtt.org/burned/

Encuentro gastronómico español

El Spain’s Great Match NYC regresa a la ciudad el próximo martes 17 de octubre para ofrecer a los visitantes más de 300 de los mejores vinos de España, bares de vinos regionales, de ginebra y brandy, muestras de platos exclusivos, seminarios, degustaciones rápidas, maridajes de vino y comida, y más. Presentado por Foods and Wines from Spain y #alimentosdespaña, Spain’s Great Match es el mayor evento de comida y vino español en EE.UU. En Little Spain (10 Hudson Yards, entrada en West 30th Street, entre las avenidas 10 y 11). Diferentes horarios, para boletos e información, visite:https: //www.eventbrite.com/e/spains-great-match-2023.

​Broadway: Las historias de Jaja y sus trenzadoras

La historia de un grupo de africanas trenzadoras de cabello, sus ambiciones, historias de amor, rivalidades y luchas diarias, todo contado con mucho humor, es la base de “Jaja’s African Hair Braiding”, que gracias a su éxito estará en las cartelera de Broadway hasta el 5 de noviembre. Durante un sofocante día de verano en Harlem, el amor y los sueños florecerán y los secretos se revelarán. La incertidumbre de sus circunstancias hierve bajo la superficie de sus vidas y, cuando se desborda, obliga a esta comunidad de inmigrantes a enfrentar lo que significa ser un extraño en el borde del lugar que llaman hogar. La obra es de la galardonada dramaturga ghanesa-estadounidense Jocelyn Bioh (School Girls; Or, The African Mean Girls Play) y dirigida por la ganadora del Obie, Whitney White (Our Dear Dead Drug Lord). En el MTC’s Samuel J. Friedman Theatre (261 West 47th Street). Boletos: https://www.manhattantheatreclub.com

Una noche de “Magique”

Para quienes quieran disfrutar de una noche diferente en la ciudad, el Cocktail Magique Theater es una opción ideal. Una aventura que mezcla magia, shows burlescos y coctelería, todo con gran majestuosidad y mucha atención a los detalles. El lugar transporta a los asistentes a los bares clandestinos más lujosos del pasado histórico de Estados Unidos, y en el transcurso del espectáculo, muestra a diferentes miembros del reparto ejecutando acrobacias, trucos, bailes y canciones, junto a creativos cócteles. Fundada en 2006 por el empresario de vida nocturna Austin McCormick, Company XIV produce actuaciones burlescas espectaculares. El entretenimiento se presenta con un diseño lujoso en extravagancias sensuales y decadentes que han cautivado al público durante más de 15 años. El teatro está ubicado en el 17 Wyckoff Ave, Brooklyn. Para boletos, visite:https://companyxiv.com/cocktail-magique.

