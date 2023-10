Entrenador de Deontay Wilder asegura que Andy Ruiz es el principal candidato para subir al cuadrilátero

El entrenador del boxeador Deontay Wilder, Malik Scott, sorprendió al pugilismo mundial al hablar sobre el posible próximo contrincante de su figura y reveló que considera como un mejor rival al mexicoamericano Andy Ruiz por sobre Anthony Joshua.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una entrevista ofrecida para Fight Hype, donde se mostró completamente confiado de poder ver en el mismo cuadrilátero a Anry Ruiz contra Wilder; sostuvo que Anthony Joshua no ha tenido la mejor campaña para buscar la pelea y esto no les genera interés.

“En este punto, probablemente Andy Ruiz. Anthony Joshua está cómodo si va toda su carrera sin enfrentarse a Deontay, a él no le importa esa pelea. Y la culpa es del peleador, al final del día. AJ no hace campaña para buscar la pelea. Él no quiere esa pelea realmente, y sabemos por qué: estilísticamente es perfecto para ser noqueado por Deontay”, expresó Scott.

Las palabras de Scott toman mucha más fuerza al analizar que desde hace un par de meses se están llevando a cabo las negociaciones para una pelea protagonizada entre Deontay Wilder y Anthony Joshua. Sin embargo, dicho enfrentamiento no se ha podido concretar y esto tiene alerta al equipo de Wilder.

“Cuando eres el pegador más duro en la historia de este deporte es muy difícil que otros peleadores quieran pelear contigo por 4 millones de dólares, por darte una cifra. ¿Puedes creer eso? Los peleadores prefieren quedarse pobres que ganarse 4 millones de dólares. Es una tragedia. Prefieren pedir 15 o 20 millones de dólares sabiendo que ese dinero no está en la mesa. Saben que esa cantidad de dinero no está en la mesa, pero la piden”, destacó el entrenador.

Para finalizar, el entrenador confesó que muchos de los peleadores rechazan recibir la importante suma de dinero por miedo a la contundente pegada de Dontay Wilder y esto les ha afectado para encontrar los mejores rivales posibles.

“Y se entiende, porque su vida está en riesgo. Deontay es uno de esos peleadores que te puede apagar completamente el interruptor con un solo golpe, y eso es algo que los otros peleadores no quieren enfrentar. Prefieren hablar, buscan atraer atención a su nombre, pero ¿realmente quieren pelear con él? Ortíz realmente quiso pelear con él, y por eso pelearon dos veces. Tyson Fury realmente creyó que podría derrotarlo y por eso le ganó dos veces. Sabemos quiénes quieren realmente pelear con Deontay , y sabemos quiénes solo quieren asociar su nombre con él para tener más valor comercial y más mercadotecnia. Eso me frustra mucho, es mi hermano, lo quiero, y eso no lo está beneficiando por toda esa inactividad”, concluyó.

