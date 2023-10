“Messi no comete errores, no parece normal”, Kevin-Prince Boateng revela increíble anécdota del argentino

Para muchos Lionel Messi es considerado como el mejor jugador de los últimos 15 años, y más aún para aquellos que compartieron de cerca su talento, bien sea en el FC Barcelona, el PSG o en la selección argentina.

Uno de los jugadores que logró compartir con el argentino, aunque por poco tiempo, fue Kevin-Prince Boateng. Delantero alemán de origen ghanés que tuvo un pequeño paso en el FC Barcelona y hace poco en el podcast Vibe with Five conducido por el exfutbolista Rio Ferdinand, Boateng contó varias anécdotas que vivió con Messi que le sorprendieron.

La primera se dio durante un entrenamiento, en el cual el astro argentino practicaba los tiros libres y según Boateng Messi “no comete errores, no parece normal”, señalo durante la charla.”Solíamos practicar disparos desde fuera del área en los entrenamientos. Messi de 100 disparos, 98 eran goles. Te lo digo: no es normal.

“Cada disparo contra Ter Stegen. Y yo le decía a Marc en alemán: ‘¡Vamos, páralo!’ y él: ‘No puedo’. Las metía en cada ángulo, y cuando no entraban pensábamos que estaba enfermo, que tenía fiebre. No fallaba uno ante un portero como Ter Stegen. Y los disparos que no entraban era porque el arquero hacía una parada increíble. No era normal”, contó el exfutbolista.

Lionel Messi / Getty Images

Otra de las anécdotas que contó el jugador que se retiró de las canchas en agosto de este año, fue la de la previa de un partido ante el Liverpool por Champions League. En el cual Boateng asegura que es algo que solo Messi puede hacer.

“Antes de salir a calentar para jugar contra el Liverpool la semifinal de Champions estábamos en el vestuario, él estaba ahí sentado con su celular, mientras le hacían masajes. Dos minutos antes de salir se paró y se puso los botines. En el calentamiento todo controles, pases, jugaba a pegarle al travesaño”.

“Volvimos al vestuario, el DT estaba hablando de los últimos ajustes tácticos, él estaba con el celular haciendo FaceTime. 30 segundos antes de salir a la cancha se puso la campera, salió y gol, gol, gol. Doblete y ganamos 3-0. Es el único en el mundo que puede hacer eso”, sentenció Kevin-Prince.

Por último el exfutbolista de 36 años se atrevió a hacer una comparación entre Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron y Stephen Curry. “Yo siempre digo que Ronaldo es como LeBron James y Messi es como Steven Curry. Lebron y Ronaldo son trabajo duro, tienen talento por supuesto, mientras que los otros dos simplemente tienen un don”, cerró.

Boateng estuvo a préstamo desde enero hasta junio de 2019 en el FC Barcelona. En ese corto periodo logró sumar a su palmarés una liga de España y presenció la remontada histórica del Liverpool en Champions League.

