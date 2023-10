NYCWFF: 5 opciones que te encantarán en el festival de comida y vino de Nueva York

El Food Network New York City Wine & Food Festival 2023 (NYCWFF), inicia este 12 de octubre hasta el próximo domingo 15 de octubre, con fiestas nocturnas, degustaciones, cena íntimas, seminarios y mucho más en varias locaciones en toda la ciudad que ofrecerán un fin de semana lleno de comida y bebida para el disfrute de los asistentes.

El fundador y director del festival, Lee Brian Schrager, indica que “para los dulces 16 de este año, hay más oportunidades que nunca para que los fanáticos y los expertos de la industria se unan y celebren”.

Se trata de más de 80 actividades y 500 chefs, talentos, personalidades culinarias y de estilo de vida de la actualidad que marcarán la pauta el fin de semana en la Gran Manzana.

50 aniversario del Hip-Hop

Como parte de la serie de eventos que se realizarán está The Cookout, un homenaje al 50° aniversario del hip-hop que busca combinar a los chefs más ingeniosos de Nueva York y las actuaciones de las figuras más icónicas del género.

La fiesta de clausura oficial del festival será en honor a la celebración del 50 aniversario del Hip-Hop, contará con una comida al aire libre dirigida por el presentador del Tamron Hall Show, ganador del premio Emmy de Tamron Hall , y Angela Yee de Way Up with Yee de Power 105.1.

Esta celebración será presentada por Bacardí y la velada contará con las actuaciones de DJ CASSIDY , DJ MICK y los íconos de los 90 y los ganadores del premio Grammy Rev Run y ​​Ice-T.

Mostrarán sus talentos culinarios los chefs más talentosos de Nueva York seleccionados por el chef JJ Johnson, ganador del premio James Beard.

Latin Nights on Harbor NYC Rooftop

Una velada llena de energía con melodías desde salsa hasta reggaetón, será el debut de Latin Nights on Harbor NYC Rooftop, un nuevo lugar en el río Hudson, por primera vez en NYCWFF.

Una noche que tendrá ese toque especial con la presencia de Broken Shaker Gabe Orta y Elad Zvi de Bar Lab y la Mejor Bartender de Norteamérica 2023, Christine Wiseman, quienes seleccionaron a siete de los mejores bartenders latinos de Nueva York para preparar bebidas con fusiones de deliciosas que lo transportarán directamente al Caribe.

El menú de la velada será creado por algunos de los restaurantes más populares de Nueva York que han dado forma a la escena de la comida latina en la ciudad.

Paraíso gastronómico en el Muelle 76

El Muelle 76 de Hudson River Park, con más de 245,000 pies cuadrados, se convertirá en un paraíso gastronómico al aire libre donde se presentarán cientos de enólogos y destiladores de Southern Glazer’s Wine & Spirits.

FoodieCon para los creadores de contenido

Para los interesados en las tendencias sobre la relación entre la comida, la cultura y la tecnología, podrán disfrutar de las presentaciones de los principales creadores de contenido de la actualidad sobre las últimas tendencias, podrán acceder a más información sobre los eventos en la cuenta de Instagram de la FoodieCon.

Las fiestas características del festival vuelven al muelle 86:

Peroni’s Taste of Italy presentado por Stella Italian Cheese presentado por Alex Guarnaschelli y Gabriele Bertaccini (jueves 12 de octubre)

Blue Moon Burger Bash presentado por Pat LaFrieda Meats presentado por Rachael Ray (viernes 13 de octubre) con los jueces Nadia Caterina Munno ( The Pasta Queen ), Dan Pelosi ( GrossyPelosi ) y Jessica Hirsch ( CheatDayEats )

Tacos & Tequila presentado por el elenco de The Kitchen (sábado 14 de octubre)

Bacardí presenta The Cookout: celebración del 50 aniversario del hip-hop con DJ CASSIDY, JJ Johnson, Rev Run, Ice-T, DJ MICK, Tamron Hall y Angela Yee (domingo 15 de octubre )

