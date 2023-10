Reconociendo la importancia de Medicaid en el Día Nacional Latino de la Concientización sobre el VIH/SIDA

El 15 de octubre es el Día Nacional Latino de Concientización sobre el VIH/SIDA. Es importante reconocer los avances para derrotar la epidemia del VIH y los desafíos que quedan por delante. Reconocemos lo logrado en la lucha contra el SIDA; pero COVID-19 impactó el progreso en las pruebas para la detección del VIH y en tratamiento contra el VIH, comunidades de bajos ingresos, LGBTQ+ y de color siguen afectadas por tasas alarmantes y retos desproporcionados.

En este momento, la comunidad hispana/latina enfrenta nuevas amenazas a la atención del VIH, salud y bienestar en general. Este es un resultado directo de los recortes en la inscripción a Medicaid que se están produciendo en Estados en todo el país. Hasta ahora, millones de estadounidenses ya han perdido el acceso a la cobertura, y la comunidad latina se verá afectada seriamente.

Durante COVID-19, la inscripción en Medicaid aumentó en aproximadamente 20 millones de personas, ayudando a que personas sin seguro médico bajara al nivel más bajo. Pero después de un período de tres años durante el cual los Estados proporcionaron inscripción continua a cambio de una mayor contribución con fondos federales, algunos Estados reanudaron la cancelación de la inscripción de personas en Medicaid el 1 de abril pasado. Una encuesta reciente de Kaiser Family Foundation-KFF encontró que 17 millones de personas podrían perder la cobertura de Medicaid como resultado de este proceso, conocido como “desconexión” a Medicaid.

Medicaid es un programa fundamental de apoyo para la comunidad hispana/latina. En el 2021, la comunidad latina representó el 29,2 % de todos los afiliados a Medicaid, a pesar de que solo representa el 19 % de la población total de la nación. También es la mayor fuente de cobertura de seguro médico para personas que viven con VIH en los Estados Unidos, y cubre aproximadamente el 40 por ciento de los adultos no ancianos que viven con VIH.

Las investigaciones indican que es probable que las personas negras y latinas sean las más afectadas por el recorte para la inscripción en Medicaid. Los niños latinos en particular tienen más probabilidades de experimentar una “deserción”, o la experiencia increíblemente perturbadora de perder temporalmente la cobertura, solo para volver a inscribirse poco después de haber perdido la cobertura médica.

Debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que quienes son elegibles sigan teniendo acceso a la cobertura que necesitan para llevar una vida mejor. New York ha hecho de la equidad una piedra angular del trabajo de recertificación y se encuentra entre los Estados con mejor desempeño del país, en términos de tiempos de espera en los centros de llamadas, tasas de abandono de llamadas y tiempo promedio que lleva lograr una determinación de elegibilidad a Medicaid, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. El centro de llamadas de New York también puede brindar servicios en cualquier idioma, y producir materiales en 26 idiomas, incluido el español. Solo en el mes de junio de 2023, el Estado de New York certificó renovaciones para más de 400,000 residentes: más de 85,000 renovaciones fueron para neoyorquinos hispanos y 65,000 de estas renovaciones se realizaron en español.

Estoy orgulloso de formar parte de la Junta de directores de Amida Care, un plan de salud para necesidades especiales de Medicaid en New York, que se especializa en personas afectadas por el VIH. Sabemos de primera mano que los retos en la atención de las personas que viven con el VIH o corren un riesgo elevado de contraerlo pueden ser especialmente devastadoras. Cuando las personas pierden el acceso a los medicamentos como PrEP para prevenir el VIH, quedan vulnerables a contraer el VIH, y cuando las personas que viven con el VIH pierden el acceso a la terapia antirretroviral, corren el riesgo de enfermarse gravemente y transmitir el VIH a otras personas. Amida Care apoya y guía a los miembros a través del proceso de recertificación, con esfuerzos de extensión dedicados que incluyen llamadas telefónicas, correos, mensajes de texto y visitas domiciliarias para limitar la pérdida de cobertura y las interrupciones en tratamientos que salvan vidas.

Al conmemorar el Día Nacional Latino de Concientización sobre el VIH/SIDA el 15 de octubre, renovamos nuestro compromiso para hacer todo lo posible para apoyar y proteger el acceso a Medicaid para quienes lo necesitan.

Guillermo Chacón es el presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y miembro de la Junta Directiva de Amida Care