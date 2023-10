River Plate le regaló un palco privado en el Estadio Monumental a la familia Messi (Video)

A Lionel Messi no le hacía falta nada para ser de los mejores jugadores en la historia de Argentina, sin embargo el título de campeón mundial obtenido en Qatar 2022 lo llevó a la inmortalidad del fútbol argentino.

Son miles los homenajes que ha recibido Messi durante su carrera y recientemente más que un homenaje recibió un regalo muy especial que le durará de por vida. En este caso fue un club argentino quien tuvo el detalle para el capitán de la selección Albiceleste

River Plate le regaló a toda la familia Messi un palco de por vida en el Estadio Monumental. Recinto donde la selección disputa encuentros bastante seguido y una de las sedes para la Copa del Mundo 2030.

El palco del renovado estadio tiene capacidad para 12 personas, está ambientado con momentos que identifican al “10” de la selección y la familia Messi lo podrá usar cuando quiera.

🏟️ Así es el palco que River le regalará a la familia Messi. Es el primero de la tribuna San Martín pegado a la Sívori. Tiene lugar para 12 personas, ya está ploteado con la imagen de Leo con la Copa del Mundo y lo podrán usar cuando quieran. pic.twitter.com/I8GfavqCtT — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) October 12, 2023

La familia Messi estrenará el palco este mismo jueves cuando Argentina enfrente a Paraguay en el Estadio Monumental. Además, no solo podrán usarlo en los juegos de la selección, sino también en los encuentros de River Plate.

A principios de 2023 el Monumental de River fue sometido a una gran remodelación que lo reacondicionó para albergar más de 84,000 personas y para mediados de 2024 se estima que llegue a un aforo de 90,000 para ser el recinto de fútbol más grande de Latinoamérica.

¿Messi hincha de River?

A lo largo de su carrera Leo se ha mostrado simpatizante de Newell’s, equipo de su natal Rosario y en el que inició su carrera futbolística, sin embargo algunos amigos cercanos afirman que el campeón del mundo tiene su corazón “Gallina”, apodo de los hinchas de River Plate.

“Él dice que es hincha de Newell’s, pero cuando era chico era hincha de River. Era fanático de Pablo Aimar, que en ese momento jugaba en River, y mirábamos los partidos y los dos hinchábamos para River. Pasamos muchas horas juntos en la pensión, solíamos quedarnos mucho tiempo cuando teníamos que jugar”, comentó en alguna oportunidad Gerardo Grighini, excompañero de Messien las inferiores de Newell’s.

Los rumores aumentaron en 2015 el FC Barcelona se enfrentó a River Plate en el Mundial de Clubes y Lionel Messi al anotar un gol ante el cuadro argentino levantó las manos y pidió disculpas ante la hinchada presente.

“Lo hice porque mucha gente de River viajó, hizo mucho sacrificio, un gran esfuerzo por ese viaje. Tenían una ilusión muy grande. Y que me toque a mí, siendo argentino, sacarles la ilusión por hacer el primer gol. Fue raro, no sé, me salió así y pedí perdón”, contó Messi, tiempo después.

Lionel Messi anotando un gol ante River Plate / Getty Images

