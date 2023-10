William Levy dejó que sus emociones estallaran en las escenas que grabó con Ferdinando Valencia

William Levy se identifica con “Santiago Zepeda”, el personaje que interpreta en la nueva teleserie “Vuelve a Mí”, de Telemundo, que vive su semana de estreno en Estados Unidos. El actor cubano comparte créditos en esta historia junto con Samadhi Zendejas, Laura Flores, Ximena Herrera, Kimberly Dos Ramos y Ferdinando Valencia, y con éste último, su hermano en la serie, es con quien veremos a un Levy al ras de sus emociones.

“Una experiencia más, un proyecto más. Lindas amistades que me ha dejado el personaje ‘Santiago’, y un proyecto donde la verdad pude llevar a cabo un personaje que me enamoré porque como mucha gente ha sufrido injusticias, ‘Santiago’ también lo sufre, entonces me sentí muy identificado con él.

“El querer llevar a cabo justicia en todo lo que vea. En la historia se la pasa todo el tiempo de justiciero y me divierte mucho llevar un personaje así”.

En entrevista con Ferdinando Valencia, comentaba que en las escenas que tiene contigo de peleas veremos a un William Levy enojado de verdad…

Yo soy muy real en lo que hago. Yo le doy toda la realidad a cada escena que hago. Son cosas que yo he hecho que a él le sorprendieran un poquito, porque en algún momento me decía ¿estás enojado? Y yo decía ‘no, estoy bien’, o sea, sigue conmigo, tú sigue conmigo, haz el trabajo, yo estoy contigo.

“A veces no nos conocemos en nuestra forma de trabajar, y mi forma de trabajar es muy diferente a la de todo el mundo, sinceramente, y yo llego al set ya…

“Y me agarro de cualquier cosa que pueda agarrarme para, si estoy enojado, estar enojado de verdad. Y mucha gente piensa que estoy enojado con ellos, pero es que tengo que llevar la energía al set, no puedo estar riéndome y de momento estar enojado y mentir.

“Yo en el set no miento, soy muy real, pero bueno, hicimos escenas muy buenas y yo creo que el público va a disfrutar mucho las escenas que hemos hecho juntos donde ya hemos acabado muy, muy, muy alto nivel de emociones”.

