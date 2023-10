Del papel a las apps: Neoyorquinos de todas las edades se declaran fieles lectores de El Diario NY

El Diario NY está de fiesta. Este mes de octubre, la publicación latina más antigua de Estados Unidos, está cumpliendo 110 años, y en pleno 2023, hispanos de todas las edades y de todos los condados, siguen declarándose fieles lectores del periódico.

Y es que más allá de ser una fuente de información, para miles de neoyorquinos que lo leen sagradamente cada día, quienes lo confiesan a viva voz, El Diario NY se ha convertido en parte fundamental de su vida en la Gran Manzana.

Según afirman, el contenido que se publica a diario ha sido una herramienta para acceder a servicios básicos, programas de apoyo, y les permite enterarse de lo que ocurre en sus vecindarios, Estados Unidos y sus países de origen; también una forma de divertirse y entretenerse con historias de deportes y del mundo de la farándula.

Ese es el sentir que profesan seguidores de la publicación hispana, como Silvia Estella Ospina, quien asegura ser fiel lectora de El Diario NY desde hace casi 50 años, y quien ve al periódico como una brújula para nuevos inmigrantes y una guía para aquellos que como ella, llevan décadas viviendo en la gran Manzana.

“Yo llevo 48 años en esta ciudad, desde que me vine de mi país, y la verdad es que El Diario ha significado mucho para mí. Lo sigo leyendo todos los días, porque me lo llevan, y conozco a reporteros que escriben allí y hablan con uno en los barrios, como Constantino Viloria, que es muy bueno”, asegura la colombiana de 84 años. “Gracias a El Diario me entero de todas las noticias, uno queda bien informado y también desde que llegué, fue gracias al periódico que me enteré de programas gratis que me han ayudado mucho”.

La abuela, quien reside en Flushing, agrega que en sus años de juventud incluso logró conseguir varios de sus primeros empleos, a través del periódico, que ahora lee mayormente en el papel, pero que de vez en cuando también revisa en su teléfono.

“Hace 48 años, en ese tiempo, la única manera de leerlo era en el impreso, porque no había celular, pero ahora hay más opciones de informarse y veo que muchos lo leen en el teléfono, pero a mi me gusta más leerlo en letra grande en mis manos”, agregó la fiel lectora.

Emma Aguilar, de 73 años, y originaria de Guatemala, también le “echa flores” al periódico en sus 110 años, y como si se tratara de un miembro cercano de su familia, afirma que ‘lo quiere mucho’, y que es un material que se ha vuelto parte de Nueva York, tanto, que no solo es reconocido por latinos sino también por neoyorquinos de otros grupos étnico.

“¿Quién no conoce a El Diario en Nueva York? A El Diario lo conoce todo el mundo. Es un periódico que para esta ciudad tiene mucho valor”, manifiesta la hispana, quien llegó a la Gran Manzana hace 36 años. “Yo lo he leído siempre y considero que me ha servido de mucho, especialmente en cuestiones médicas y para encontrar ofertas. Soy fiel a El Diario y nunca lo he dejado de leer“.

Alejandra Carrero, de 65 años, quien sigue leyendo la publicación en su edición impresa, cuenta con mucha ocurrencia que si logró aprender a hablar inglés, fue gracias al llamado “Campeón (Defensor) de los hispanos”.

“El Diario NY fue el que me ayudó a aprender inglés, porque fue en sus páginas que muchas veces me enteré de clases gratis, a las que me pude inscribir, y que me ayudaron mucho para incorporarme mejor a esta cultura”, dijo la inmigrante, quien vive hace 34 años en la ciudad, y quien recalca que en cuestiones de información sobre inmigración, la publicación latina no tiene competencia. “El Diario también lleva años educando a la gente sobre cuestiones migratorias, derechos, programas y hasta presenta abogados en los que uno verdaderamente puede confiar y sabe que no lo van a robar”.

La hispana afirma que El Diario NY ha estado ‘a su lado’ en momentos difíciles, como el ataque a las Torres Gemelas del 2001, que vivió en carne propia, y en otros alegres, como las celebraciones y festivales latinos en los cinco condados.

“Además de encontrar datos sobre médicos y planes que existen en la comunidad, como el NYC Care, seguros y el Medicaid, derechos de los trabajadores y denuncias, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, con El Diario NY yo viví momentos como la caída de las Torres, estando yo trabajando en una factoria cerca en Manhattan, algo desesperante. Y también noticias bonitas como los desfiles de la Hispanidad, o cuando escriben y muestran fotos sobre los festivales, como los del parque de Flushing”, dijo la lectora, quien guarda en su mente nombres de reporteros como David Ramírez.

Pero El Diario NY no solamente es una fuente de información para neoyorquinos que llevan décadas mostrando su lealtad al periódico, a través de sus páginas de papel, sino también para quienes optan por consumir noticias a nivel digital, otra manera en la que miles de lectores aprovechan los cambios tecnológicos a los que se ha sumado la publicación, con el sitio web, la app, y redes como Facebook.

“Para mí El Diario se ha vuelto un fiel compañero, y tengo que confesar que fue solo hasta que llegué a Nueva York que agarré el hábito de leer periódico, porque antes me parecía aburrido leer, y lo compraba todas las mañanas con mi cafecito y un pan, y lo leía en el tren cuando iba para el trabajo”, asegura Sebastián Becerra, de 32 años, quien ahora se informa, a través de la app de El Diario NY. “Yo hace mucho no volví a comprar el periódico sino que le leo desde el celular, pero lo leo hasta los domingos, porque es que uno encuentra historias de gente como uno, y me enseñó que en esta ciudad todos somos iguales, así tengamos o no tengamos papeles”.

Santiago Valderrama es de los adolescentes fieles a leer El Diario NY. Foto: Cortesía

Y para migrantes recién llegados como Johnny Valera, quien se mudó a la Gran Manzana hace menos de un año, El Diario NY también ha sido de mucha utilidad, principalmente a la hora de lidiar con su proceso de adaptación al mundo neoyorquino y tener acceso a programas de ayuda que ofrecen la Ciudad y diferenets organizaciones.

“El Diario NY es burda (muy buen) de periódico. Puedo decir que ha sido ahí que me enterado de los abogados gratis y lugares donde ir por comida y conocer más sobre esta ciudad a la que uno llega en ceros. Es como un mapa para gente nueva como yo y mi familia”, asegura el venezolano, quien vive en un cuarto en Corona, con su esposa y sos dos niños. “Yo lo miro en el celular y lo bueno es que El Diario tiene la opción de alertas, que me llegan siempre que hay temas que me interesan”.

La dominicana María Hiraldo, quien consulta el periódico tanto en papel como en su versión digital, lo define como “un tesoro” para la comunidad latina de la Gran Manzana, que ha sido protagonista en la vida de generaciones y generaciones de hispanos que han hecho su vida en Nueva York. Y declara su fidelidad a la publicación en español con orgullo.

“El Diario es parte de nosotros los latinos que llegamos aquí. Siempre viene con informaciones útiles pero también trae reportajes interesantes de salud, deportes, entretenimiento porque incluye todo. Es un periódico para la familia y sirve de motivación para quienes llegan”, dijo la fiel lectora. “No por nada ha estado en nuestras comunidades durante 110 años, y cuando uno llega aquí por primera vez, es muy útil ver un periódico hispano con periodistas muy humanos que siempre están buscando los problemas y necesidades de nuestra gente y le dan opciones y soluciones. El Diario pelea por nosotros“.

Doris Piñeros, quien dejó su ciudad natal de Bogotá, en Colombia, hace 37 años para radicarse en la Gran Manzana, afirma que la publicación le hace más fácil la vida a los hispanos que llegan a Nueva York en busca de una vida mejor.

“Nadie puede negar que con El Diario alguna vez se haya enterado de algún servicio o plan de ayuda que nos haya beneficiado, porque siempre tienen información de cosas que nos sirven, como servicios gratis, despensas de comida e infinidad de cosas”, aseguró la madre de familia. “El Diario es un periódico muy importante para nosotros. Yo he conseguido trabajos ahí, y para mí es el mejor periódico que hay, porque es que tiene todo. Cada cosa que uno necesita ahí la encuentra. Incluso yo una vez que tuve mi casa llena de cucarachas, me enteré se servicios de exterminadores, a través del periódico, y fue súper efectivo”.

Silvia Estella Ospina, de 84 años lleva casi 50 años leyendo El Diario NY.

El Diario NY también ha tenido impacto entre los más jóvenes, quienes a través de la app del periódico, se enteran de las noticias y el acontecer local y nacional, sino que les suministra contenido de interes, como confiesa Santiago Valderrama, amante de la cocina, y quien se entretiene con artículos de culinaria.

“Me gusta leer el periódico para saber lo que está pasando pero me gustan mucho las notas que hacen de vez en cuando sobre comida. Es como una biblioteca disponible 24 horas a la que se puede acceder desde el celular”, dice el adolescente de 17 años.

Pero no solo neoyorquinos de a pie confiesan su fidelidad hacia El Diario NY. También figuras y personalidades de esferas del mundo de la política, como la senadora estatal Jessica Ramos, una de las líderes hispanas de mayor relevancia, confiesan que el periódico los ha marcado y que sigue siendo parte importante en sus vidas.

“Yo a El Diario lo quiero mucho, es que para mí, es muy muy especial. Confieso que yo aprendí a leer español con El Diario. Mi papá llegaba todos los días de trabajar de la imprenta en la que trabajaba, y yo desde los 2 añitos, me le sentaba en las piernas y el me leía las noticias. Así aprendí, y al pasar de un año, ya era yo la que le leía las noticias a mi papá”, dijo la legisladora de Queens, de origen colombiano.