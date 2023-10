Nuestra sala de redacción

En los 110 años de El Diario, por su sala de redacción han pasado decenas de profesionales que con su labor fortalecieron el legado centenario de nuestro rotativo. Con la llegada de la era digital, la redacción salió de las paredes de una oficina y hoy en día, el periódico también tiene presencia digital.

Estos son los actuales miembros de la redacción editorial de El Diario que residen en NY. La conforman periodistas inmigrantes hispanoparlantes que conocen de primera mano la realidad de nuestras comunidades.

Luis F. Cañarte, editor de Autos

Es un honor poder dirigirme a todos nuestros fieles lectores de El Diario, El Campeón de los Hispanos, en su aniversario 110. Las palabras no alcanzan a dimensionar el agradecimiento imperecedero a todas las generaciones que nos han acompañado durante más de un siglo de existencia permanente tanto en las noticias buenas para nuestra comunidad como en las no tan placenteras.

El Diario continuará llevando el mensaje de apoyo incondicional a cada uno de ustedes pero sobre todo el de credibilidad e información exclusiva y entretenida en todas sus plataformas digitales y en el periódico impreso, el cual desde 1913 se convirtió en la primera voz de los hispanos en esta gran nación. Celebren con nosotros estos 110 años llenos de optimismo frente a las adversidades.

¡Desde nuestra trinchera periodística abrazos fraternos para todos!

Liseth Pérez-Almeida, editora de Vida y Estilo

Durante los últimos 12 años he tenido el gusto y la responsabilidad de estar al frente de las secciones de Entretenimiento y Vida y Estilo de El Diario, y desde aquí he logrado ver el crecimiento de los artistas latinos en Estados Unidos hasta llegar al sitio que ocupan actualmente: la cúspide.

Espero seguir llevándoles las noticias diarias de nuestros cantantes, actores, diseñadores, chefs y creadores en general para que ustedes, al igual que nosotros, se sientan orgullosos de ser parte de la comunidad hispana del país y de los cambios y progresos que hemos logrado en todos los ámbitos. ¡Qué siga la fiesta!

Verónica Romero, editora de Comunidad

Conocí El Diario a través de mi padre, un inmigrante que llegó a los Estados Unidos en busca del Sueño Americano y encontró en sus páginas una forma de mantenerse informado y conectado con sus raíces.

En los 24 años que he trabajado en este rotativo he sido testigo de la labor incansable para mantener ese compromiso con los hispanos, plasmando en sus páginas las historias de empoderamiento, afanes, triunfos y derrotas de nuestra comunidad, hasta consolidarse como un referente para la misma.

Ahora cuando celebramos el 110 aniversario de su fundación, expreso mi profundo agradecimiento a nuestros lectores, quienes han hecho posible que El Diario siga siendo ‘El Campeón de los Hispanos’.

Edwin Martínez, reportero local

Luchar, soñar, luchar, soñar, luchar, soñar, volver a soñar y volver a luchar. Y hacer respetar y valer nuestros derechos, como trabajadores, como inmigrantes, como padres de familia, como comunidad, como seres humanos, que en últimas es lo que todos somos, sin importar nuestras diferencias, nuestras creencias, nuestra orientación sexual, nuestro color, nuestra edad, y nuestra manera de ver el mundo, eso debe ser lo que nos guíe siempre.

Y en medio de tantas situaciones que a diario nos retan y que muchas veces parecen abrumadoras, nuestras páginas, que llevan 110 años existiendo, seguirán siendo la mejor arma de batalla para que ustedes sigan denunciando abusos y atropellos y para que conozcan sus derechos y el mar de posibilidades que agencias y organizaciones ofrecen. El Diario NY es el campeón y el defensor de los hispanos, y fiel a aquel principio de que Nueva York es un faro de defensa de los más vulnerables, donde nadie debe permitir ni abusos ni rótulos, simplemente por ser quienes somos, o quienes queramos ser, o por buscar una vida mejor, seguimos aquí para escucharlos y darles voz.

Digan lo que digan aquellos que todavía, de manera torpe, se niegan a dar valor a nuestra gente, y como tantas veces se ha oído desde el Puente de Brooklyn hasta Staten Island y desde la Avenida Roosevelt hasta El Barrio, Sunset Park, Washington Heights, El Bronx y hasta otros rincones de esta Gran Manzana, que hace mucho tiempo tiene sabor latino: no hay duda alguna de que ‘Aquí estamos y no nos vamos’.

Fernando Martínez, reportero local

Como hispano, inmigrante y profesional del periodismo, soy muy sensible a los desafíos de la clase trabajadora de esta extraordinaria ciudad. Sé que significa empezar desde cero, teniendo casi todo en contra, especialmente la barrera del idioma. Y aún así, encontrar ese lado extraordinario de una urbe solidaria y humana.

Con El Diario, tuve la oportunidad desde 2019, no sólo de reencontrarme con una sala de redacción, sino de empezar a recorrer nuestros vecindarios, concibiendo cada pieza periodística como una herramienta para orientar a las comunidades más vulnerables, que sólo coinciden en el mismo idioma, pero tienen culturas, intereses, anhelos y visiones totalmente diferentes. Por ello, construir simbólicamente la realidad hispana en la Gran Manzana, es doblemente desafiante.

Me siento muy honrado de formar parte de un gran medio que históricamente ha jugado un rol importante para acompañar las alegrías, los logros y las tragedias de los hispanos en la ciudad de Nueva York.

Andrés Correa, editor contenido digital

A la medianoche comienza mi jornada vampiresca repasando las últimas noticias en el área triestatal, revisando las publicaciones de nuestro excelso equipo de reporteros y las novedades.

Mi prioridad son las noticias locales de última hora, con especial énfasis en los temas con protagonistas hispanos y la actualización de nuestras plataformas. En 1829 el autor escocés John Wilson dijo “el sol nunca se va en el imperio británico”. Casi 200 años después, lo mismo aplica a Nueva York. El periodismo no es un trabajo, es una pasión. Gracias a todos los lectores por el apoyo indeleble y anónimo.

Marielis Acevedo Irizarry, editora contenido digital

Durante 110 años El Diario de Nueva York ha documentado la historia y las luchas de los hispanos en la Gran Manzana en profundidad y de manera inclusiva. Este logro no sería posible sin el aporte de muchos profesionales de las comunicaciones de distinto origen y bagaje a lo largo de los años; y de la confianza y lealtad de los lectores que siguen apostando a la calidad del contenido de este periódico, el único en español de publicación diaria en la Gran Manzana. Gracias a cada uno de los que nos leen, ya sea en la versión impresa o digital. Como puertorriqueña que forma parte del equipo del “Campeón de los hispanos” por más de 11 años, mi compromiso en producir contenido que ayude a los boricuas y a otras comunidades a tener una mejor calidad de vida seguirá siendo mi prioridad.

Jesús García, editor de Política, contenido digital

Es un gusto continuar mi desarrollo profesional como parte del equipo de El Diario, donde he escrito principalmente sobre política e inmigración, pero mi viaje periodístico sobre los latinos en Nueva York también me ha llevado por lugares emblemáticos, como un restaurante en Queens o El Museo del Barrio en Harlem. Gracias por compartir sus historias, sus anhelos, preocupaciones y, sobre todo, seguir siendo parte de nuestra comunidad de lectores.

Rafael Cores, vicepresidente contenido digital

El Diario ha sido mi casa durante los últimos 10 años. Y quizá en esta última década, ya centenario, ha sido cuando más ha crecido y evolucionado.

Ahora El Diario, además de un periódico en papel y una web, es un canal de YouTube con decenas de miles de vistas diarias, un Facebook con más de un millón de seguidores, un Instagram que publica fotos y reels sin pausa, y mucho más.

Desde el corazón de Nueva York, El Diario ha sabido expandirse más allá de la Gran Manzana, con lectores por todo Estados Unidos e incluso fuera del país.

Es un orgullo formar parte de esta gran comunidad que sigue creciendo alrededor de nuestra razón de ser: ayudar e informar a los hispanos que tengan una conexión con Nueva York, estén donde estén.