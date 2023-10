Acupuntura facial: un tratamiento de belleza completo

En tiempos cuando el botox y el ácido hialurónico son los reyes de los tratamientos para retrasar el envejecimiento facial, ha resurgido una técnica milenaria que promete ofrecer los mismos resultados en la piel mientras que al mismo tiempo mejora la salud general del paciente: la acupuntura facial.

“Es un sistema holístico, si vienes por un facelift te damos un health lift como bono”, señala el Dr. Jingduan Yang, psiquiatra certificado, especializado en atención integral de salud mental y reconocido maestro y practicante de la medicina tradicional china de quinta generación, especializado en acupuntura.

La acupuntura estimula la producción de colágeno, la circulación de la sangre y energía, relaja los músculos y ayuda a conectar los puntos de la cara con los órganos internos, que ayudan al cuerpo en general.

El Dr Yang explica que durante la acupuntura facial se evalúa la energía de las diferentes partes del cuerpo, ya que la cara está muy conectada con todos los órganos.

“La piel puede verse afectada por el estado de los pulmones, por ejemplo, y para ayudar a su estado la acupuntura tiene que atender la circulación de la energía de los mismos”, explica el Dr. Yang, quien ofrece dichos tratamientos en su consultorio de SY Aesthetics (https://syaesthetics.com/), una clínica recién inaugurada en el Alto Manhattan junto al renombrado cirujano Dr. Jeffrey Yager.

El Dr. Jingduan Yang (der) junto al Dr. Jeffrey Yager en las oficinas de SY Aesthetics./Cortesía SY Aesthetics

El especialista explica que los tejidos conectivos especializados, como el tejido adiposo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo y linfático, están conectados con la vesícula biliar del hígado, que regula el sueño, los cambios de humor, las rabietas, que, como sabemos son factores que afectan el rostro.

“La acupuntura puede ayudar a soltar esos problemas para embellecer el rostro”, asegura.

June Li, acupunturista especializada de SY Aesthetics, explica que antes de empezar el tratamiento se analiza la estructura de la cara, los músculos, los huesos, para así determinar dónde insertar las agujas.

“Usamos las agujas para estimular los músculos y los ligamentos, para ajustarlos, y así lograr balancear el rostro. Complementamos con las agujas que se colocan en el cuerpo para promover la circulación, balancear las hormonas y reducir el estrés, de manera que los órganos funcionen mejor”, asegura la experta. “Todo es interno, lo que se refleja afuera es el reflejo del cuerpo internamente”.

El número de agujas hechas de acero inoxidable que se colocan depende de la edad del paciente y de su salud, y pueden llegar hasta ser unas 200 de ellas en una sola sesión, que en SY Aesthetics, dura un promedio de 90 minutos, ya que incluye masaje, limpieza profunda, relajamiento de músculos y finalmente una máscara facial de hierbas.

En las áreas con más músculos, como los cachetes, las gujas pueden ponerse más profundas y en las áreas con menos grasa, como la frente, se usan las más pequeñas, que en general varían en tamaño, de 3 centímetros a 1 y medio.

El Dr. Dr. Jingduan Yang, también autor del libro “Facing East: Ancient Health and Beauty Secrets for the Modern Age”, junto a Norma Kamali, asegura que el resultado puede notarse desde el primer tratamiento, sin embargo recomienda un régimen de 24 sesiones, dos veces a la semana, para generar un cambio general de rostro y de la salud en general.

“La persona se siente más feliz, con más energía y menos dolor. Es un cambio de adentro hacia afuera”, concluye.