FOTOS: Ojo McDonald’s, que Jennifer López y Ben Affleck pueden llegar en cualquier momento

En este 2023 nos ha quedado completamente claro que Jennifer López y Ben Affleck son fans de McDonald’s para desayunar y que además, les encanta salir a pasear en carro y tomar su desayuno mientras conversan tranquilamente dentro del vehículo. Parece que esta pareja tiene claro que en la vida, no todo son restaurantes de lujo.

Los paparazzi que siguen a Ben y a JLo los captaron mientras realizaban una parada rápida en el 7-Eleven. Después, también fueron vistos tomando un desayuno rápido en el autoservicio de McDonald’s. Y ojo que esta no es la primera vez, durante la semana ya repitieron esta misma rutina, al menos en tres ocasiones.

Aquí las fotos:

En la imagen aparecen Jennifer López y Ben Affleck pasan en el autoservicio de McDonald’s. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

En esta ocasión, la pareja se ha visto más tranquila en comparación a otras ocasiones en donde los fotógrafos los han retratado con gestos más intensos. Tanto JLo como Ben se veían más relajados y aún cuando muchos insisten que la pareja atraviesa una crisis, ellos se muestran siempre juntos y contentos.

Otra celebridad que como JLo y Ben ha sido captada viviendo un momento de total disfrute lejos del glamour de Hollywood es la actriz Emma Watson, a quien se le vio tranquila disfrutando de unos panecillos y un café, junto a un amigo y su perra Sofía.

Este par de amigos se tomó un descanso para tomar una bebida caliente mientras compartían lo que parecía un pastel de chocolate. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

Según reportó The Grosby Group, varios caminantes en el parque se sorprendieron cuando vieron a Emma y tuvieron que echar un segundo vistazo para asegurarse de que era ella. Convengamos que no es normal toparte con una celebridad tan famosa como Emma en las calles de ninguna ciudad del mundo. Sin embargo tanto ésta como Jennifer López y Affleck han demostrado que no siempre se sienten atraídos por un estilo de vida que los margina de los placeres más comunes de la vida cotidiana.

