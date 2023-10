Michelle Salas ya dio el “sí acepto” y revelan las primeras fotos vestida de novia

Sin duda alguna una de las bodas más esperadas de este mes es la de la empresaria Michelle Salas y Danilo Díaz, y que además dio inicio el viernes 13 de octubre en Italia. A su vez, en horas de la tarde de este sábado, la revista Vogue México tuvo acceso exclusivo a uno de los días más importantes de la hija de Luis Miguel.

Además, han estado compartiendo algunas fotos de ella vestida de novia, al tiempo que explicaron que estarán dando algunos detalles de los tres atuendos que tiene previsto para usar en un momento tan importante en su vida como lo es este.

Igualmente, se pudo conocer que ambos ya decidieron aceptar acompañarse por el resto de sus vidas.

“Es oficial: #MichelleSalas y #DaniloDíaz han dado el ‘sí, acepto’. La modelo y empresaria mexicana revela –en exclusiva para Vogue– los detalles de su boda de ensueño, sus tres vestidos de novia y todo sobre su especial fin de semana en Italia. La novia eligió Dolce & Gabbana como la firma de moda para este especial día y @tiffanyandco para las piezas de joyería“, fue parte del mensaje que acompañó las postales compartidas en Instagram.

“El amor es la fuerza más poderosa que existe en la tierra, así que mi gran día es un tributo a eso; un tributo a la mujer en nuestro tiempo y nuestra época”, contó la novia a Vogue.

“Decidí seguir mi intuición y escoger algo que se sintiera sofisticado y festivo para un día tan soñado para mí. Algo que solo lo pudiera usar en un día como este. Es curioso que un par de meses antes de que Danilo me propusiera matrimonio, yo le había dicho a Domenico Dolce y Stefano Gabbana que si me casaba me encantaría que ellos hicieran mi vestido. Poco después, cuando le hablé a Domenico y le di la noticia, le pregunté si pudiéramos hacer el vestido en su taller de Alta Costura, me contestó con su siempre radiante cariño: ‘¡Absolutamente, sí!'”, explicó Salas a la revista.

