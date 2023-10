Mujer interrumpió con gritos en defensa de Gaza discurso de Biden en Washington: “¡Alto al fuego!”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue interrumpido este sábado durante un discurso por una mujer que comenzó a gritar en defensa de Gaza. El mandatario, que aseguró no escuchar lo que ella estaba diciendo, habló durante una cena de la Campaña de Derechos Humanos, en el que manifestó el apoyo de su Administración hacia las personas LGBTIQ+.

“¡Dejen que Gaza viva; alto al fuego ahora!”, gritaba la manifestante según recogió la agencia de noticias Efe, mientras que el demócrata ofrecía un discurso a favor de los derechos de la sexodiversidad.

“No sé quién está gritando ahí, pero no puedo escucharlo… Miren, no puedo escuchar lo que dice. Bueno, gracias, sea lo que sea que estés diciendo, no puedo escucharte”, expresó Biden, quien durante algunos segundos hizo el esfuerzo de entender lo que le gritaban.

Las palabras de Biden provocaron risas entre algunos de los asistentes al evento y, aunque la mujer continuó manifestándose a toda voz, el mandatario continuó su discurso, en el que afirmó que todos los estadounidenses LGBTIQ+ cuentan con el respaldo de la administración

“Los jóvenes LGBTIQ+ se encuentran entre las personas más valientes que jamás haya conocido. Esta es la cuarta vez que me uno a esta cena, volviendo a mis días como presidente. En este momento crucial de la historia, Jill y yo hemos venido esta noche para decir gracia por su valentía, por su esperanza y por su orgullo. Gracias por defender la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas a pesar de la intensa oposición y el odio, de la retórica e incluso de la violencia. Ustedes nos inspiran”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, desde el pasado 7 de octubre —cuando el grupo Hamás irrumpió violentamente en Israel, asesinó e hirió a cientos de personas y secuestró a otro número indeterminado— ha ratificado su apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu y ha enviado ayuda militar para enfrentar los ataques provenientes de Gaza.

“Estamos presenciando la peor masacre de la comunidad judía desde el Holocausto. Estamos viendo una crisis humanitaria en Gaza”, afirmó Biden durante el evento de la Campaña de Derechos Humanos.

Un análisis de la agencia de noticias Efe señala que los movimientos de blindados militares y vehículos de combates aumentaron en los alrededores de la Franja de Gaza ante una posible incursión terrestre a gran escala de Israel. Más de 1 millón de palestinos están obligados a movilizarse frente a los llamados del Ejército israelí, que ha prometido atacar “con toda su fuerza” a la agrupación terrorista.

Sigue leyendo:

• Aumenta a 2,215 la cifra de palestinos muertos en Gaza por bombardeos israelíes

• Arrestan a concejal por llevar un arma a protesta en Nueva York por crisis de Medio Oriente; piden sea destituida

• Negociación para una pausa humanitaria en Gaza está “estancada”, según fuentes egipcias