Ofertas en Costco: los secretos para conseguir mejores precios, según la inteligencia artificial

Las grandes tiendas como Costco tienen precios más atractivos que las minoristas regulares, por esa razón la gente adquiere sus membresías. Y para obtener aún mejores precios y sacarle provecho al máximo, ChatGPT tiene algunas ideas que resultan útiles.

De acuerdo con la inteligencia artificial, existen varios trucos y estrategias para aprovechar los beneficios de Costco en los EE.UU.

Aquí te presentamos una compilación de consejos provenientes de diferentes fuentes:

Tarjetas de regalo de Costco:

Si no eres miembro, puedes hacer compras en Costco utilizando una Costco Cash Card, la cual puede ser cargada con cualquier monto entre $25 y $1,000. Sin embargo, los no miembros solo pueden usar la Cash Card dos veces al año, así que es importante planificar bien las visitas (Más detalles, aquí).

Conoce el diseño de la tienda:

Costco tiene un diseño de tienda que ellos llaman “búsqueda del tesoro“, donde agrupan productos de manera aleatoria para incentivar a los clientes a explorar más la tienda. También, las mejores ofertas suelen estar ubicadas en los bordes y en la parte trasera del establecimiento (Más detalles, aquí).

Compra a través de Instacart:

Si no eres miembro, otra opción es hacer tus compras en Costco a través de Instacart. Aunque los precios pueden ser ligeramente más altos y el envío no es gratuito, es una alternativa para aquellos que no deseen pagar la membresía anual (Más detalles, aquí).

Ofertas de cupones:

Costco tiene un sistema de cupones de descuentos que puedes canjear en una gran cantidad de empresas afiliadas, como cines, restaurantes y parques (Más detalles, aquí).

Ofertas en membresías:

Busca ofertas en Groupon y LivingSocial para la membresía de Costco, ya que estas ofertas suelen incluir una tarjeta de regalo y artículos gratuitos al inscribirse, reduciendo así la cuota anual de la membresía (Más detalles, aquí).

Evita cortar cupones:

No necesitas cortar cupones antes de tu viaje a Costco. Todos los descuentos presentes en el libro de cupones mensual de la tienda se aplican automáticamente en la caja, por lo que solo tienes que pagar tus artículos para recibir el descuento (Más detalles, aquí).

Compra en momentos específicos:

Según algunas fuentes, ciertos momentos del mes podrían ser mejores para conseguir descuentos, aunque no se detalla cuáles serían esos momentos.

Además de estos trucos, Costco ofrece varios servicios y descuentos adicionales a sus miembros, como seguros de auto con descuento y un sitio de viajes con descuentos, lo que podría resultar en ahorros significativos en otros aspectos de tu vida (Más detalles, aquí).

Sigue leyendo:

· Costco: estas son las 4 ventajas “secretas” para las personas que tienen la membresía

· Ofertas en Costco: estos son los 10 productos a muy buen precio en octubre

· Costco propone un inédito intercambio: celular viejo por comida