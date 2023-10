Aliados de Jim Jordan “amenazan” a republicanos que se niegan a elegirlo como presidente

La candidatura del representante Jim Jordan para la presidencia de la Cámara de Representantes, tras el sorpresivo derrocamiento de Kevin McCarthy, se está encontrando con una significativa resistencia por parte de su propio grupo republicano. Según informes, los aliados de Jordan están recurriendo a tácticas de amenazas y presión para asegurar su elección, y esta situación está generando una lucha interna dentro del partido.

El New York Times informó que los miembros republicanos de la Cámara de Representantes que se resisten a respaldar a Jim Jordan como presidente de la Cámara están siendo objeto de represalias y acosados por los partidarios de Jordan.

Aunque su campaña no ha logrado reunir los 217 votos necesarios, los seguidores del congresista de Ohio están intensificando sus esfuerzos durante el fin de semana para presionar a sus propios colegas renuentes.

Esta situación se ha convertido en un “ejemplo extraordinario de lucha entre republicanos y republicanos”, según Karoun Demirjian del Times. Varios partidarios de Jim Jordan han publicado los números de teléfono de destacados legisladores republicanos a quienes consideran reacios a apoyarlo, instando a sus seguidores a inundar la centralita del Capitolio con llamadas exigiendo su respaldo o enfrentarán la ira de los votantes conservadores en las próximas primarias.

Se ha centrado la atención en alrededor de una docena de republicanos de la Cámara de Representantes que se oponen a que Jim Jordan sea el líder visible de la mayoría republicana en la Cámara.

De acuerdo con la información, Amy Kremer, una activista política con vínculos al movimiento Tea Party y al expresidente Trump, que lidera Women for America First y organizó una manifestación “Stop the Steal” en 2021, publicó el viernes una lista de 12 miembros del Congreso. En esa lista, incluyó los números de teléfono de sus oficinas y exhortó a sus seguidores a comunicarse con ellos para expresar su apoyo a Jim Jordan.

“Llámalo y dile que esto no es aceptable”, escribió Kremer sobre el representante Greg Murphy de Carolina del Norte. “Necesita unirse a Jordan y dejar de aumentar el caos”, añadió, según difundió el New York Times.

Los partidarios de Jordan indicaron que su decisión de enviar a los legisladores a sus distritos durante el fin de semana, en lugar de mantenerlos en Washington para reuniones individuales para ganar apoyo, es una estrategia deliberada para aumentar la presión desde la base.

El representante Tim Burchett, un partidario de Jordan, expresó al New York Times: “Todos se irán a casa, escucharán a sus electores y tomarán una decisión. Sinceramente, desde la base, no hay nadie más fuerte”.

Hombre de Trump

Jordan, de 59 años de edad, es el candidato republicano a la presidencia de la Cámara de Representantes luego de la renuncia de Steve Scalise por falta de apoyos. Por consiguiente, el partido convocó a un foro de aspirantes, a puerta cerrada, en el que el presidente del Comité Judicial se impuso con 124 votos sobre los 81 que logró Austin Scott.

Jordan es uno de los hombres fieles al expresidente Trump. De hecho, antes de que fuera elegido por su partido, Trump ya le había manifestado su respaldo.

“Jim, su esposa Polly y su familia son excepcionales. ¡Será un gran presidente de la Cámara y cuenta con mi total y completo respaldo!”, manifestó Trump en su red Truth Social.

