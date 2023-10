Taylor Swift y Travis Kelce ya no siguen ocultando su amor y aparecen tomados de la mano

Lo que hace algunas semanas inició como un presunto rumor, ahora es un hecho, pues los fanáticos de la cantante Taylor Swift se encuentran muy emocionados tras conocer la confirmación de su nueva relación sentimental con Travis Kelce.

Daily Mail ofreció un informe en el que detallan que aparentemente la intérprete de ‘Look What You Made Me Do’ se habría quedado a dormir en la residencia del jugador de la NFL, quien además se encuentra en el equipo ‘Kansas City Chiefs’. Sin embargo, lo más llamativo fue haberlos visto transitar por Nueva York mientras estaban tomados de la mano.

“Me gustaría que Taylor Swift estuviera enamorada de un científico experto en clima“, llegó a mencionar Olivia Wilde, haciendo de esta nueva relación una crítica en contra de la cantante.

La polémica comenzó desde el momento en el que Taylor comenzó a asistir a los partidos de la NFL, donde además Travis estaba jugando, desde entonces la prensa se ha mantenido atenta a cualquier pormenor que la pareja arroje, aunque han preferido no dar declaraciones hasta la fecha.

La cantante además se ha convertido en el centro de atención de los juegos, debido a lo emocionada que se muestra cada vez que lo ve trabajando, tomando en cuenta que comparte con los familiares de él.

Además, ambas reconocidas personalidades fueron captadas después que ellos tomaron la determinación de ser parte del último programa de ‘Saturday Night Live’. Kelce tuvo una participación especial al final del episodio, pues se trató de un segmento de humor y aprovechó para mencionar a Swift.

El momento en el que la pareja fue grabada, era porque se encontraban llegando a una fiesta organizada por el equipo de producción del mencionado programa de televisión estadounidense. Ella llegó al lugar con un elegante conjunto negro y un saco, mientras que él estaba vestido un poco más casual.

