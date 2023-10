Zlatan Ibrahimovic felicitó a Lionel Messi por darle un nuevo pico de popularidad a la MLS

El sueco Zlatan Ibrahimovic fue invitado a un evento de un reconocido medio italiano donde se refirió a varios temas sobre los que no tuvo tapujos para hablar, entre ellos la llegada del argentino Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS).

Zlatan, exjugador de equipos como Milan, Inter, Juventus, Barcelona, Ajax, LA Galaxy o PSG, conversó con el periodista Luigi Garlando sobre la llegada de Messi al Inter Miami, felicitándolo por darle un nuevo pico de popularidad a la liga estadounidense

“Me alegro por ellos, pueden volver a ver fútbol. Cuando yo me fui, vieron béisbol”, dijo Ibra al ser preguntado sobre la llegada de “La Pulga” a la MLS.

Por otro lado, Zlatan se refirió al hecho de no poder haber levantado la copa de la Champions League cuando estuvo en el Barcelona. “El Barça era demasiado fuerte y dominante, al menos llegó a las semifinales. Era la mayor oportunidad. Pero todos los clubes en los que jugué podrían haber ganado la Champions”, dijo Ibra al periodista italiano.

“Tuve la suerte de ganar trofeos que no había ganado antes (…) Fue un sueño ir a Barcelona, todo el mundo hablaba de Barcelona. Pensé que si podía jugar allí estaba en el mejor equipo del mundo. Cuando me llamó el Barça estaba ilusionado, había dado lo mejor de mí en el Inter. Quería crecer aún más y probar otros retos para entenderme y ponerme a prueba”, apuntó el sueco en una entrevista recogida por TUDN.

“En el campo no hice mucho, pero en mi cabeza me volví más fuerte. Tienes que pasar por momentos difíciles para volverte más fuerte. Si siempre es bueno, entonces cuando llega el golpe no estás listo para salir del momento difícil”, concluyó el exfutbolista.

