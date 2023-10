Britney Spears revela que tuvo un aborto de Justin Timberlake “porque él no quería ser padre”

En su libro "The Woman in Me", Britney Spears asegura que la gente "la odiará" por haber aceptado no tener el bebé, que si hubiera dependido solo de ella, no lo habría abortado, sin embargo, explica que Timberlake estaba firme en su decisión de no ser padre