Michelle Vieth no acepta las disculpas de Héctor Soberón, a 20 años de su vídeo íntimo

La actriz Michelle Vieth no quita el dedo del renglón y a casi 20 años del escándalo que la envolvió por la divulgación de un video íntimo, le tiene sin cuidado que su ex marido, el actor Héctor Soberón, a quien señala como responsable, le haya pedido una disculpa pública en una rueda de prensa.

La actriz de 43 años no quiso ahondar sobre el tema y bromista quiso desviar los cuestionamientos de la prensa durante una reciente visita a Monterrey para inaugurar un spa.

“Mira, fíjate que yo no sabía nada (de las disculpas de su ex), pero finalmente cuando uno comete un delito y se disculpa, eso no lo exime de cometer un delito, eso es todo lo que puedo decir”, expresó en tono serio.

“Es todo lo que voy a decir del tema porque hoy venimos a celebrar la belleza, el emprendimiento, no venimos a hablar de cosas del pasado, si necesitan alguna guía del proceso que se está llevando en el Senado de la iniciativa de ley en donde buscamos y guardando las distancias, lo que ha logrado Sasha Sökol, estamos logrando un bienestar para la humanidad, para el futuro, el trámite está y simplemente buscamos se aplique la ley, como siempre se los he compartido”.

Vieth se casó con Soberón en el 2002 y tres años después se separaron en medio de un escándalo provocado por la divulgación de un video íntimo. A 19 años de aquel suceso, el tema sigue vigente por las acciones legales que ha emprendido la actriz para hallar justicia.

Desde que se hizo público el video en el 2004, Michelle ha señalado a Soberón como el responsable de haberlo divulgado, sin embargo, el actor jamás ha aceptado dicho señalamiento.

“Si la señora Michelle se siente agredida, insultada y ofendida por algo que yo he hecho o comentado, le pido mil disculpas, yo no vengo a pelear, yo simplemente vengo con la directriz que siempre he cargado y que manejo en mis redes sociales: ser feliz”, dijo Soberón hace unos días a los medios.

“El pasado no lo podemos cambiar. Ha habido muchas entrevistas, programas de televisión, ya no hay nada nuevo que yo pueda decir. Me sigo manteniendo en la misma línea y ustedes saben que nunca he atacado a nadie”, agregó el actor.

Vieth busca junto con su equipo legal que se aplique la ley que fue propuesta en el Senado en el 2015 de pornografía de venganza y que ya existe en Estados Unidos.