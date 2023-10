¿Qué implica la orden de silencio contra Trump y qué dijo el expresidente sobre ello?

El expresidente Donald Trump se enfrenta a una estricta orden de silencio en el caso de interferencia electoral de 2020 en Washington, DC, según la decisión del juez federal que supervisa este proceso. Esta orden prohíbe a Trump realizar declaraciones dirigidas a fiscales, posibles testigos y personal del tribunal, con el objetivo de mantener la integridad del juicio.

Las órdenes de silencio son herramientas legales que se utilizan para impedir que los participantes en un juicio discutan públicamente asuntos relevantes al caso fuera de la sala del tribunal.

Estas órdenes pueden ser emitidas por un tribunal, el gobierno o una entidad privada, y requieren que una persona se abstenga de hacer comentarios públicos, según una explicación de la Universidad Estatal de Middle Tennessee citada por el medio The Hill.

Esta medida ha generado debates sobre su relación con la Primera Enmienda, ya que algunos consideran que pueden ser interpretadas como una restricción de la libertad de expresión, mientras que otros las ven como una garantía de un juicio justo.

El Departamento de Justicia había solicitado una orden de silencio más amplia contra Trump, pero la jueza Tanya Chutkan decidió limitarla. Sin embargo, Chutkan advirtió que impondría “las sanciones que sean necesarias” en caso de violación de la orden, enumerando posibles medidas como amonestas en los tribunales, sanciones financieras, detención domiciliaria o revocación de la libertad previa al juicio.

En caso de que Trump viole la orden de silencio, será el tribunal el que decida qué sucederá. Las penas a los infractores pueden ir desde multas a penas de cárcel, según la publicación de The Hill.

En concreto, la jueza Chutkan dijo que Trump tiene derecho a criticar al Departamento de Justicia en general, pero no a montar una “campaña de desprestigio” contra los fiscales y el personal del tribunal.

La respuesta de Trump

“Estamos siendo presionados”, dijo este martes el expresidente afuera de una sala del tribunal en Nueva York, donde enfrenta un juicio civil separado por fraude. “Y tengo otras pruebas… frustradas. Viste ayer donde me quitan el derecho a hablar. No podré hablar como te estoy hablando a ti, y no estoy diciendo nada malo; Estoy diciendo la verdad”, añadió, según recogió The Hill.

El lunes el expresidente ya se había referido a la orden de silencio.

“Hoy un juez dictó orden de silencio. Seré el único político en la historia que aplica una orden de silencio en la que no se me permite criticar a la gente. ¿Te imaginas esto? Trump dijo a una multitud en Iowa. “Lo apelaremos y ya veremos. Pero es tan inconstitucional. Lo bueno es que tenemos tanto apoyo que es increíble”.

A pesar de esta orden, los comentarios de Trump parecen no haber infringido la restricción hasta el momento.

