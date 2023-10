Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 19 al 25 de octubre

Erni Lu en el Lincoln Center

El cantautor y guitarrista peruano Ernesto “Erni Lu” Lúcar se enamoró de la escena musical de NYC, en particular de los ritmos contagiosos de los boleros, valses, acid jazz y funk, y con estos géneros, junto con influencias del pop latino contemporáneo y la música folklórica tradicional peruana, definió su sonido actual. Como parte del Festival of Firsts, Erni hará su debut en el Lincoln Center, este jueves 18 de octubre, respaldado por una banda en vivo completa, interpretando un conjunto de canciones originales para celebrar el lanzamiento de su álbum debut “Siempre”. Gratis. A las 7:30 pm, en el David Rubenstein Atrium (61 West 62nd street). Más información: https://www.lincolncenter.org/series/lincoln-center-presents/erni-lu-627

Foto: Cortesía del Lincoln Center

George Lopez en Nueva Jersey

Este viernes 20 de octubre a las 8:00 pm, el escenario New Jersey Performing Arts Center (NJPAC) recibirá al comediante, actor de cine y estrella de televisión George Lopez. Mejor conocido por sus especiales de comedia en Netflix, HBO y Showtime, así como por sus exitosos programas: “Lopez” (TV Land), “George Lopez” (ABC/Nick at Nite) y “Lopez Tonight” (TBS), actualmente protagoniza “Lopez vs Lopez” en NBC junto a su hija en la vida real, Mayan. Los amantes de la comedia no se pueden perder esta noche llena de grandes chistes y risas aún más grandes. El NJPAC está ubicado en el One Center Street, Newark, NJ. Entradas en:njpac.org.

Foto: Prana Marketing

Tallado de calabazas en Luna Park

Luna Park en Coney Island tendrá un evento especial como parte de sus celebraciones anuales de Halloween Harvest , este sábado 21 de octubre. Los talladores de The Maniac Pumpkin Carvers regresan para diseñar y presentar una experiencia de tallado personalizada para los visitantes del parque, creando hermosas piezas de exhibición, respondiendo preguntas y ofreciendo consejos, trucos y mucho más. El espectáculo concluirá con los talladores realizando una calabaza gigante hecha a medida diseñada para Luna Park. El Halloween Harvest de Luna Park en Coney Island está abierto ahora los viernes, sábados y domingos hasta el 29 de octubre, de 11 am a 8 pm. Para más información, visite: https://lunaparknyc.com.

Foto: LunaPark

El Alfa en el Madison Square Garden

El Alfa “El Jefe” trae su distintivo carisma y su contagiosa música a Nueva York este sábado 21 de octubre, cuando se estará presentando en el Madison Square Garden. El artista dominicano llega con su gira “La Leyenda del Dembow” en apoyo de su álbum más reciente, “Sagitario”, de donde provienen algunos de sus éxitos como “La Mama de la Mama”, “Suénala” y “Los Aparatos”, entre otros. A las 8:00 pm. Entradas en: https://www.stubhub.com.

Foto: Jose R. Madera/Getty Images

Taller de composición de canciones en The Clemente

Este domingo 22 de octubre, The Clemente (107 Suffolk Street), invita a participar en un taller de dos horas que explora colectivamente la manera como la música puede ser medicina. Los participantes serán invitados a reflexionar sobre cómo les gustaría crecer y sanar, y luego escribirán canciones colectiva e individualmente que afirmarán y acompañarán estos procesos. El taller bilingüe estará a cargo de Mobey Lola Irrizary de la agrupación Las Mariquitas, quien presentará algunos ejemplos de canciones en español e inglés. El espacio es limitado y se recomienda la preinscripción. Para más información, visite: https://www.theclementecenter.org.

Foto: The Clemente

Halloween en el Museo de los Niños

Las familias pueden celebrar Halloween desde ya en el Museo de los Niños de Manhattan (CMOM). Este mes, el CMOM presenta diferentes actividades y programas únicos. Cada semana, los pequeños pueden realizar artesanía comestible con Cricket’s Candy Creations, que organizará una serie de desafíos de diseño inspirados en todo lo que da miedo. Y no se pierdan el gran final, el último fin de semana de octubre, donde habrá una búsqueda épica de truco o trato llena de golosinas y degustaciones tentadoras. Para obtener más información, visita https://cmom.org/cmom-programs/.

Foto: CMOM

Exposición fotográfica en el Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes de Nueva York acoge la última muestra fotográfica del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, una exposición organizada por Médicos del Mundo que busca visibilizar las crisis olvidadas. La muestra presenta un total de 41 fotografías que muestran temas como la Guerra Civil Española, los crímenes perpetrados en la masacre de Bucha, el viaje de las personas que atraviesan el Tapón del Darién, la estigmatización de las mujeres que contraen el VIH en Armenia o la historia de una superviviente de un cáncer de mama. Hasta el próximo 30 de noviembre en la galería del Cervantes, ubicada en el 211 East 49th Street, Manhattan. Información: https://nyork.cervantes.es y en www.premioluisvaltuena.org.

Foto: Jódete cáncer cortesía de Sáshenka Gutiérrez

La Americas Society explora el mito de El Dorado

La Americas Society (680 Park Avenue) está presentando El Dorado: Mitos de Oro, una nueva exposición que explora el mito de El Dorado desde el período prehispánico hasta la era contemporánea. La exposición incluye pinturas, grabados, fotografías, esculturas y videos que ofrecen nuevas interpretaciones y preguntas sobre el tema. Desde la invasión de los europeos a las Américas, los rumores sobre un reino repleto de oro se extendieron rápidamente, lo que llevó a los conquistadores a buscarlo. Americas Society también presentará una serie de programas públicos, incluido un simposio académico, junto con la exposición. Hasta el 16 de diciembre. Información: www.as-coa.org/articles/exhibition.

Foto: Cortesí de la Americas Society

Broadway: Merrily We Roll Along

Daniel Radcliffe, famoso por encarnar al Harry Potter de las películas, se encuentra en Nueva York protagonizando “Merrily We Roll Along”, la obra de Broadway que está batiendo récords en taquilla desde su preestreno. La nueva versión de la pieza de más de tres décadas, viaja en el tiempo de manera creativa y divertida para contar la turbulenta relación entre el compositor Franklin Shepard (Jonathan Groff) y sus dos amigos de toda la vida: la escritora Mary Flynn (Lindsay Mendez) y el letrista y dramaturgo Charley Kringas (Radcliffe). Una obra de culto adelantada a su tiempo, incluye algunas de las canciones más célebres y personales de Stephen Sondheim. Dirigida por la ganadora de múltiples premios Olivier, Maria Friedman, cuenta con música y letras de Stephen Sondheim, un libreto de George Furth y está basada en la obra original de George S. Kaufman y Moss Hart. En el Broadway’s Hudson Theatre (141 West 44th Street). Entradas: https://merrilyonbroadway.com/

Foto: Matthew Murphy

La agenda se publica todos los jueves.