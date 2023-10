Celines Toribio ayuda a crear la “Nueva Yo” en Nueva York

¿Qué sucede cuando una mujer se encuentra atrapada en una rutina, anhelando un cambio, y deseando sentirse mejor consigo misma? Para Celinés Toribio, este es el momento de despertar y renacer, y eso es precisamente lo que ofrece ‘La Nueva Yo’, una conferencia que la actriz y comunicadora trae a Nueva York por primera vez.

El 28 de octubre, en el Lovinger Theater del Lehman College, Toribio planea ser la canalizadora, junto a un grupo de expertas, de una conversación que ayude a empoderar y guiar a más de 500 mujeres hacia una versión renovada de sí mismas.

“Yo misma he tenido que alimentar mi autoestima. Me he llegado a sentir la más fea y la más bonita, como la más querida y la menos deseada, por eso me he reinventado muchas veces. Las mismas inseguridades que yo siento las sienten muchas otras mujeres”, señaló Toribio.

Este evento es mucho más que una simple conferencia; es una experiencia que invita a socializar y conectar, según explica.

“Qué otra ciudad más adecuada que Nueva York para quienes buscan reinventarse a sí mismos, una ciudad llena de personas con grandes metas…”, dice la actriz y comunicadora. Foto:M&M The Agency.

“Esta es una oportunidad para entender que cada mujer puede trazar su propio camino hacia la reinvención”, dijo la artista, asegurando que las mujeres no siempre tienen que seguir los cánones sociales.

La dominicana eligió Nueva York como el lugar de inicio para su proyecto porque esta ciudad es donde se forjó como comunicadora y sigue siendo su hogar espiritual. Toribio asegura que conecta profundamente con las mujeres neoyorquinas y se siente comprometida con empoderarlas y guiarlas en su viaje hacia el autoconocimiento y la transformación.

“Qué otra ciudad más adecuada que Nueva York para quienes buscan reinventarse a sí mismos, una ciudad llena de personas con grandes metas y quienes a veces necesitan una voz de apoyo y empoderamiento”, agregó.

En ‘La Nueva Yo’, se abordarán cinco factores fundamentales para el crecimiento personal y la auto transformación.“Hablaremos de autoconciencia, belleza, salud, finanzas y felicidad”, dijo.

Toribio ha seleccionado cuidadosamente un grupo de expertas en cada uno de estos aspectos para compartir sus conocimientos y experiencias con las asistentes.

“La conferencia tendrá unas invitadas especiales sorpresas, expertas que sumarán sus experiencias al evento”, señaló.

La también productora de cine asegura que el camino para abrir nuevas puertas es apoyar y servir de mentora a otras mujeres que están en busca de sus propios caminos, impulsándolas a construir sus propias historias con pasión, perseverancia y paciencia.

En detalle:

Qué: Conferencia “La Nueva Yo”

Cuándo: sábado 28 de octubre, a las 3:00 pm

Dónde: Lovinger Theater, ubicado en 260 Bedford Park Blvd West, Bronx, Nueva York 10468 (Lehman College)

Entradas: www.celinestoribio.net