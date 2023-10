Eden Hazard habla después de su retiro, “ya no disfrutaba entrenar y no jugaría por dinero”

Luego de anunciar su retiro hace algunas semanas Eden Hazard reapareció en un campo de fútbol para disputar un partido benefico en Calais, Francia. Junto a otros exjugadores como Pires, Giuly, Deschamps, Karembeu, Blanc, Cabaye, Van Buyten, Lehman entre otros.

Luego del encuentro el belga habló con la prensa y expuso las razones por las que decidió retirarse del fútbol apenas a sus 32 años y tras el paso fallido y lleno de polémicas en el Real Madrid.

El atacante dejó claro que la decisión ya la venía pensando desde hace algún tiempo. “Nunca es fácil tomar una decisión así, pero tampoco voy a decir que fuera difícil; es algo que había reflexionado mucho, tenía el apoyo de la gente que me conoce y que sabe que tengo muchas ganas de hacer otras cosas con mi vida fuera del futbol”, comentó Eden.

Eden Hazard / Getty Images

Desde su llegada al Real Madrid en 2019 el delantero se vio mermado por lesiones y mal estado físico. Lo que derivó en perderse una gran cantidad de encuentros y ser altamente criticado por la prensa y los aficionados del equipo Blanco.

Hazard llegó al Madrid procedente del Chelsea de Inglaterra por la suma de $120 millones de dólares. Convirtiéndose en uno de los fichajes más costosos en la historia del fútbol. En su paso de tres temporadas en el Real Madrid, apenas jugó 73 partidos y solo pudo anotar siete goles.

Además Hazard afirmó que el último año en la capital española fue el más complicado, y que llegó al punto de no disfrutar lo que hacía. Por ende le fue fácil tomar la decisión de retirarse una vez terminara su contrato con el equipo.

“La última temporada fue complicada y cuando dejé la selección ya lo tenía todo pensado; ya no disfrutaba yendo a entrenar y a medida que jugaba menos se hacía más complicado. Tengo 32 años y toda una vida por delante para disfrutar lejos de los terrenos de juego”, afirmó el belga.

Por otro lado, también comentó que el dinero no fue una motivación para continuar jugando. Pues aparentemente tenía ofertas millonarias de Arabia Saudita, pero Hazard prefirió rechazarlas por no estar motivado en seguir jugando al fútbol. “No jugaría en ningún sitio por dinero”, cerró el ahora exjugador.

