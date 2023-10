Tito Nieves viene muy bien acompañado a El Bronx

Cuando Tito Nieves regresa a Nueva York se le mezclan los sentimientos de alegría y nostalgia. Alegría porque asegura que, aunque tiene 25 años viviendo en Orlando, su corazón está aquí, y nostalgia porque recuerda cuando en la ciudad había muchas salas y centros de entretenimiento donde la salsa era el género protagonista.

“En mi época había 60 clubs nocturnos y ya no queda ninguno. Lo único son los conciertos masivos en el Madison, el Radio City y en el Barclays”. Y por eso es que el Lehman Center es una sala muy importante, porque mensualmente está presentando artistas latinos”, dice el cantante sobre el escenario donde se estará presentando este sábado 21 de octubre.

El espectáculo “Tito Nieves & Friends” (Tito Nieves y sus amigos) reunirá en El Bronx al llamado “Pavarotti de la Salsa”, junto a la artista peruana Daniela Darcourt, al salsero puertorriqueño Kevin Ceballos y al grupo Rumberos del Callejón, a quienes Nieves no duda en llenar de halagos.

“Carlos Pabón, ese gran muchacho de Venezuela a quien conocí hace 25 años, viene con su tremenda orquesta, los Rumberos del Callejón. Kevin Ceballos es un gran cantante con una voz angelical y toca el piano y otros instrumentos. Y estará Daniela Darcourt, a quien adopté como una hija y bauticé hace años atrás como ‘la más que canta’ entre las jóvenes’”, dice.

Sobre Darcourt, con quien ha grabado varios temas juntos y está a punto de lanzar el sencillo “Aunque sea en otra vida”, acota que es una artista muy completa.

“Ella habla cuatro idiomas, tiene estudios universitarios, baila y canta desde los nueve años, anima un show de televisión en su Perú natal”, asegura sobre la cantante nominada este año al Premio Grammy Latino por su disco “Catarsis”, en la categoría de “Mejor disco de salsa” . “Es la primera vez que va a cantar en el Lehman Center y está un poco nerviosa, pero les tenemos una sorpresa, es lo único que puedo decir”.

Además de sorpresas, sus fanáticos podrán escuchar los mayores éxitos del salsero, quien comenzó su carrera en solitario en 1986 luego de ser parte de varias orquestas, como “Fabricando Fantasías”, “Tú y yo”, “Señora ley”, “I Like It Like That”, “Piragüero” y “Sonámbulo”, entre muchas otras.

Hay que apoyar a los jóvenes

Una de las razones por las que Nieves realizará este concierto con otros artistas, es porque cree necesario darles la mano a quienes siguen interpretando el género de la salsa y que muchas veces no cuentan con el apoyo necesario.

Foto: Cortesía del Lehman Center

“Todavía le dan espacio a los pioneros, pero ¿qué pasa ahora mismo con este género? Yo tengo 64 años, Gilberto (Santarosa) tiene 62, El Canario tiene 66, Tony Vega tiene 66, Julio Rosario tiene 99, Oscar D’León 80 y Rubén Bládes acaba de cumplir 75. Todavía estamos activos, pero ¿dónde están nuestros relevos de aquí a 20 años?, reflexiona.

Para Nieves existe mucho talento joven en la salsa pero la dinámica actual de la industria musical hace muy difícil que se destaquen como lo hicieron ellos en los 70’s y 80’s, la época de oro del género.

“Hay una cantidad de talento tocando puertas pero no están las casas disqueras que había antes, y aunque están las redes sociales no es fácil tampoco. Me gustaría que los empresarios pongan a estos artistas jóvenes en los conciertos masivos para que los conozcan”, señala.

Sin embargo, al mismo tiempo celebra que todavía hay un público numeroso que apoya su música y a la salsa en general.

“Cuando voy a México y hay un público de 180,000 fanáticos en Veracruz, voy a Perú y hay un público de 60,000, en Colombia, de donde acabo de llegar, no baja de 40,000 personas”, me demuestra que la salsa no muere”, concluye.

En detalle:

Qué: Concierto “Tito Nieves & Friends”

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468)

Cuándo: sábado 21 de octubre, a las 8:00 pm

Entradas: https://www.lehmancenter.org/events/tito-and-friends.