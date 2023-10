Argentina terminó su histórica actuación en el Mundial de Rugby apaleada por los All Blacks

En un duelo disputado en el Stade de France, los All Blacks de Nueva Zelanda se convirtieron en finalistas del Mundial de Rugby Francia 2023 al vencer a Los Pumas de Argentina con marcador final de 44-6.

Los vencedores fueron superiores al equipo sudamericano en todos los aspectos, principalmente en el contacto. Los Pumas tuvieron poca reacción, poco manejo de la pelota, fueron lentos para atacar, y esto sumado a la pérdida en el manejo facilitaron el manejo a los hombres de negro.

Pese a que Emiliano Boffelli abrió el marcador por 3-0 con el penal luego de una jugada que no pudo terminar en try, el resultado rápidamente se volcó a favor de los All Blacks, que mostraron su superioridad en todo momento.

Richie Mo’unga estuvo fino en la primera parte para estirar la ventaja con los tiros hacia los tres palos y al descanso se fueron 20-6, una diferencia considerable aunque para nada determinante. El sueño argentino se desvanecía, pero todavía permanecía con algo de esperanza.

De todos modos, en la segunda parte el panorama fue demoledor para los de Michael Cheika. La diferencia comenzó a estirarse y la superioridad de los All Blacks cada vez se notaba más. Con este triunfo estiraron el historial ante Argentina por 34-2 y ahora van por su cuarto título, con la posibilidad de convertirse en los máximos ganadores de la historia.

All Blacks por otro título

Será la quinta vez que una final del mundo de rugby tendrá a Nueva Zelanda en el partido definitivo, habiendo llegado anteriormente en 1987, 1995, 2011 y 2015.

En sus cuatro finales disputadas, los All Blacks ganaron tres. En 1987 lo hicieron en sus tierras frente a Francia, por 29 a 9, siendo el primer Campeón del Mundo. Luego, volvieron a levantar el trofeo en 2011, otra vez ante Los Galos y en Nueva Zelanda, al igual que la vez anterior, pero esta vez por 8 a 7. Su última vez en el encuentro por el título fue en 2015, con victoria contra Australia por 34 a 17 en Twickenham.

We’re off to the FINAL 🤩 pic.twitter.com/eVuIXAl5DX — All Blacks (@AllBlacks) October 20, 2023

Por su parte, la única derrota se dio en 1995, cuando cayeron frente a Sudáfrica en Johannesburgo en tiempo suplementario por 15 a 12.

El Haka de los All Blacks frente a Los Pumas

En la previa al pitazo inicial de Angus Gardner, por el primer partido de las semifinales de la Copa del Mundo, los All Blacks desafiaron a Los Pumas ante una multitud con el Haka.

Con Aaron Smith liderando la formación en el Kapa O Pango, los Hombres de Negro se hicieron sentir en el imponente Stade de France y realizaron su característico ritual, mientras que el plantel argentino se tomó unos segundos extras para desarmar su abrazo.

Los Pumas reaccionaron con respeto ante el ritual del rival, pero con un gesto claro: unión. Uno al lado del otro, abrazados, los jugadores albicelestes observaron en el césped el canto y baile de sus rivales.

Seguir leyendo:

Los All Blacks levantan un auto de más de dos toneladas en plena calle de París (Video)

Murió jugador de rugby argentino tras ser atacado a machetazos en playa de México

Deportista no asistirá al funeral de su hijo de 7 años para poder jugar un Mundial