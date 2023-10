Guardiola sobre el Balón de Oro: “Debería haber dos secciones, una para Messi y otra para el resto”

El próximo 30 d octubre será la entrega del premio Balón de Oro de la temporada. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son los finalistas al galardón. El cual definirá al mejor futbolista de la pasada campaña.

Messi es el gran favorito a llevarse el premio y así adjuntar uno más a los siete que ya tiene en su vitrina. Mientras que Haaland y Mbappé buscarán hacerse de su primer Balón de Oro a sus cortas edades.

Uno de los que parece tener un claro favorito para llevarse el premio es el propio Pep Guardiola. El técnico español entrenó a Messi durante su etapa en el FC Barcelona siendo parte del equipo que ganó absolutamente todo en aquella temporada 2008/2009.

Recientemente en una rueda de prensa previo al próximo encuentro del Manchester City por Premier League, se le preguntó a Guardiola sobre quién cree que se lleve el premio. Y la respuesta del español fue muy curiosa.

“Jajaja. Eres muy gracioso”, inició Guardiola con ironía. Para luego proceder a responder “Siempre he dicho que el Balón de Oro tenía que tener dos secciones. Una para Messi y otra para el resto”, confesó el estratega del City.

Pep Guardiola /Getty Images

El español prosiguió destacando la temporada de uno de sus dirigidos, Erling Haaland, y afirmando que debería ganar el premio. “Así que Haaland debería ganar, sí. Ganó el triplete y marcó 50 millones de goles”, lanzó Pep.

Además Guardiola volvió a elogiar a Messi afirmando que: “La peor temporada de Messi sería la mejor para la mayoría del resto. Ambos se lo merecen, entonces, ¿qué puedo decir?”, cuestionó.

Por último dejó claro que le gustaría que Haaland lo ganara por todo lo que hizo con el City. Sin embargo, que el argentino se lleve su octavo Balón de Oro a casa, no sería descabellado. “Egoístamente, diría que quiero que Erling lo gane porque nos ayudó a lograr lo que logramos. Me encantaría, pero no les diré, si Leo gana, que es injusto”.

Los números de los finalistas

De la terna finalista, el que mejores números y trofeos acumuló durante la temporada fue Erling Haaland. El noruego hizo 52 goles y ganó Premier League, FA Cup y Champions League.

Por su parte Lionel Messi acumuló 42 tantos y 26 asistencias. Además de ganar la Ligue 1 con el PSG la Leagues Cup con el Inter Miami y por supuesto la Copa del Mundo con Argentina.

Quizás el menos ganador fue Kylian Mbappé, que en la temporada solo se llevó la Legue 1 de Francia. Sin embargo el francés anotó 55 goles y repartió 14 asistencias. Fue subcampeón del Mundial y goleador del máximo torneo de selecciones.

El próximo 30 de octubre en el Theatre du Chatelet de París se conocerá el mejor futbolista de la temporada 2022/2023, que se llevará el Balón de Oro a casa.

