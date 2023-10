COLA 2024: los beneficiarios del Seguro Social que recibirán primer cheque con aumento antes de enero

Unos 7.5 millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán primero los cheques con el aumento de 3.2% por Ajuste por costo de vida (COLA) aplicable para el 2024.

El SSI provee pagos mensuales a personas que tienen ingresos y recursos limitados y que tienen 65 años o más; personas ciegas o que tengan otra discapacidad. “También pueden tener derecho a recibir SSI los niños que tengan una discapacidad que califica”, especifica la Administración del Seguro Social (SAA) en una entrada en su página web.

Este es el grupo que históricamente recibe los pagos con el nuevo COLA antes que el resto.

La oficina anunció recientemente que el 29 de diciembre comenzará a procesar esos pagos, debido a los días festivos posteriores.

Los cheques del resto de los beneficiarios comenzarán a llegar en enero.

“El aumento comenzará en enero 2024 con los beneficios que recibirán los beneficiarios del Seguro Social. El aumento a los pagos de SSI comenzará con el pago del 29 de diciembre de 2023”, precisa la oficina en sitio de internet.

Anualmente, la SSA en coordinación con el Departamento del Trabajo federal establecen un nuevo COLA por medio del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W).

A través del cálculo, se comparan los niveles de inflación de los meses de julio a septiembre del año en curso versus los del mismo trimestre del año previo.

El fin del ajuste anual es garantizar que los beneficiarios del Seguro Social cuenten con los ingresos necesarios para lidiar con los aumentos en productos y servicios debido a la inflación.

La vía más rápida y fácil de mantenerse actualizado con las notificaciones del COLA para el 2024 es a través de la aplicación “my Social Security”.

“Los avisos de COLA están disponibles por internet para la mayoría de los beneficiarios a través del Message Center (centro de mensajes) de su cuenta personal my Social Security (solo disponible en inglés) si crearon su cuenta en o antes del 14 de noviembre de 2023. my Social Security es una forma segura y conveniente de recibir los avisos de COLA por internet y guardar el mensaje para más tarde. También puede optar por no recibir los avisos por correo que están disponibles por internet”, emplaza la oficina en su sitio web.

Los mensajes por internet empezarán a enviarse a principios de diciembre.

Si usted no se suscribe a la aplicación para la fecha límite, recibirá una carta del Seguro Social con información sobre COLA en algún momento en ese mismo mes.

En total, más de 71 millones de personas en Estados Unidos verán reflejados en sus cheques de Seguro Social el aumento de 3.4%. En promedio, los beneficiarios recibirán más de $50 dólares adicionales por pago mensual.

Sigue leyendo:

Las cantidades promedio de aumento en cheques de Seguro Social bajo nuevo COLA a partir de 2024

¿Cuándo el Seguro Social empezará a enviar avisos por correo sobre nuevo aumento por COLA?

Primeros cheques de Seguro Social con aumento por COLA serán enviados a finales de diciembre