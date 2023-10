“¿Quién es Diego Maradona?”: La sorpresiva anécdota de Don Omar sobre la vez que conoció al ‘Pelusa’

Diego Maradona es reconocido como uno de los mejores futbolistas de la historia, pero incluso en su mejor momento hubo alguien que no sabía de sus hazaña y ese fue el cantante puertorriqueño Don Omar, quien después de mucho tiempo ha contado cómo su el primer encuentro entre ambos, el cual fue coordinado en su totalidad por el equipo del fallecido exjugador.

Para cualquier persona que supiera de deportes, recibir una llamada de parte del ‘Pelusa’, era un sueño hecho realidad, sin embargo, para Don Omar no tuvo ese mismo impacto, y es que el artista ha reconocido con cierta vergüenza, que no sabía quien era el doble campeón del mundo con Argentina.

“Yo estaba empezando mis pasos y me llaman desde Argentina para decirme que Diego Maradona quiere hacer un programa especial con Don Omar. Y cuando me dicen Diego Maradona, este humilde jibarito de Puerto Rico que nunca había visto una pelota de fútbol, pregunta: ‘¿Quién es Diego Maradona?’. Todo el mundo me miró como diciendo ‘wow’, no podemos creerlo”, comentó el cantante en entrevista con Raúl de Molina, del programa ‘El Gordo y la Flaca’.

“Llego a Argentina y me reciben como si fuera el Presidente de la Nación. Me dicen: ‘Diego te envía esto, Diego te regala esto’. Llegué al hotel y recibí una llamada, diciéndome ‘William, soy Diego’. Le digo ‘es un placer conocerlo’ y me responde ‘no, el placer es mío y hoy te voy a explicar por qué’”, añadió el también empresario.

Asimismo, el reguetonero recordó como fue el momento en el que llegó a estudio para grabar el programa conducido por el exfútbolista de la selección Argentina, sobre ese día, Don Omar reveló que Maradona generaba gran emoción entre el público, pero que este estaba era emocionado por tener al boricua en su show, al punto que se levantó a aplaudirlo y luego les comenzó a hablar a todos de él.

“Llego a un plató lleno de personas, un estudio de producción gigantesco y desde que entra todo el mundo empieza a aplaudir. Él está en el público, él es el primero que se levantó a aplaudirme y cuando él se levantó, todo el estudio empezó a aplaudirme. Cuando miro que él viene caminando, le doy la mano, lo abrazo y Diego comienza a llorar“, recordó

Antes de empezar el show, Diego comienza a hablarle a todos y decirles por qué yo estaba allí… Yo he visto grandes cosas en el tiempo y una de ellas fue Diego Maradona”, completó el artista que dejó caer múltiples elogios sobre el argentino.

