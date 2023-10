Resurgen voces para que Staten Island se separe de la Gran Manzana y sea condado independiente

Staten Island, el condado de la Gran Manzana en el que viven casi 500,000 neoyorquinos, 19% de ellos latinos, está separado del resto de la Ciudad de Nueva York por toneladas de agua, pero también está separado de Queens, Brooklyn, Manhattan y El Bronx por algunas diferencias marcadas, entre ellas, el poder político que allí tiene el partido republicano, como se ha visto en diversas elecciones locales y presidenciales, en las que han salido victoriosos.

Y aunque desde 1,898, la isla, de 152 kilómetros cuadrados, conocida oficialmente hasta 1975 como condado Richmond, es parte de la Ciudad de Nueva York, hay voces políticas que están aumentando el volumen a la campaña para que la Gran Manzana se quede sin una parte del mapa, y Staten Island se separe, y se convierta en un condado independiente.

La idea de que se desprenda de los designios municipales de la Ciudad de los rascacielos, ha estado rondando en el aire desde hace varios años, e incluso actualmente existe una iniciativa de ley en el seno del Concejo Municipal, pero la llegada a ese condado de parte de nuevos migrantes de la oleada de más de 120,000 el último año, ha sido usado para reavivar los clamores separatistas.

Calificando a Staten Island como “el condado olvidado”, el presidente de esa parte de la ciudad, Vito Fossella, ha levantado la bandera para que la isla le diga adiós a la Gran Manzana

y asegura que tiene datos que muestran que pueden convertirse en una ciudad, con un gobierno local, policía propia y escuelas independientes, que lo convertiría en una zona más próspera para sus habitantes.

“Es sólo otra indicación de cuando la gente de Staten Island no quiere algo y se les dice que tienen que aceptarlo”, mencionó el líder republicano de Staten Island al hablar de la llegada de migrantes nuevos a la isla, tras insistir en que están cansados de ser un condado al que la Ciudad les dicte todo sin que su voz cuente.

La congresista de la isla, Nicole Malliotakis, también de filiación republicana, ha sido otra de las voces fuertes que solicita que Staten Island sea independiente, y ha hecho llamados a las legislaturas estatal y municipal para que den su aval para “deshacerse” de se condado.

“Creo que a Staten Island le gustaría tener la oportunidad de autogobernarse”, dijo la política, quien en diferentes momentos se ha mostrado en contra de programas que favorecen a inmigrantes indocumentados. “La realidad es que el Concejo Municipal y la Legislatura estatal necesitarían soltar a Staten Island. Espero que lo reconsideren”.

Pero la idea no solo resuena entre políticos, del condado Richmond, sino que habitantes de la isla, a la que se llega en auto a través del famoso puente Verrazzano o en el ferry, que en su camino, diariamente saluda a la Estatua de la Libertad, también se declaran cansados de sentirse “abandonados” y respaldan la iniciativa de ser autónomos.

Tal es el caso del mexicano Víctor Pérez, quien vive en Staten Island desde hace 15 años, y quien asegura que siente que la isla solo es parte de la Gran Manzana en costos y cargas, pero no en beneficios, por lo que considera que si se vuelve un condado independiente puede haber mejoras.

“Yo apoyo la idea de ser un condado aparte, porque queremos ver cambios. Aquí la verdad nosotros sobrevivimos, no podemos crecer ni hacer negocios. Todo es para pagar impuestos, seguridad no hay, incluso estando la policía a una calle, las rentas son insoportables, hay desamparados por todas partes y esto está hecho un caos”, asegura el propietario del restaurante Burrito Shoppe.

“Nosotros estamos olvidados, y eso duele. Es como si no existiéramos, entonces que nos dejen ser independientes, porque el problema es que aquí nos tienen con costos de Manhattan pero no hay ingresos de Manhattan. Me gustaría que se volviera un sitio como new Jersey, que es más barato, y creo que sería lo justo porque prodríamos protegernos y evitar que las grandes corporaciones sigan acabando con nosotros”, agrega el pequeño empresario.

Una posición similar tiene la salvadoreña Valentina Ladino, quien vive en Staten Island desde el año 2000, y quien sin declararse seguidora de ningún partido político, pide que se le de la oportunidad al condado de ser una ciudad propia.

“Del Verrazzano para allá hay una Nueva York y para acá otra. Nosotros no somos de allá y eso lo sentimos especialmente los inmigrantes. Sería bueno que siendo un sitio con tan pocos habitantes pudieramos mandarnos solitos y los recursos alcanzarían más y podría haber más orden”, aseguró la madre de familia, quien pide que se promueva una consulta entre los habitantes de la isla para que decidan su futuro. “No es cosa de demócratas o republicanos, es cosa de que nos oigan. ya estamos cansados de que nos ignoren”.

Pero por otro lado están quienes no ven con buenos ojos la idea de una separación del condado, como Eladio Chaydez, originario de Guatemala, quien confiesa que no había escuchado sobre el plan, y no ve como la solución.

“Esto aquí está muy pesado cada vez más y creo que tienen que hacer algo, pero no dejarnos tirados como un condado solo, porque ahí si que es verdad que nos lleva la que nos trajo. El Alcalde debe invertir más en nosotros y ayudarnos, es que por aquí ni se le ve”, dijo el trabajador de cocina, quien diariamente se desplaza en autobus desde su casa hasta la estación del ferry que lo lleva a Manhattan, en un viajecito que le toma 2 horas. “No hay que dividirnos, es mejor unirnos pero que hagan algo por Staten Island. La verdad sí somos los olvidado”.

El ecuatoriano Angel Rivas también admite que ve problemáticas en Staten Island como el tráfico vehícular, especialmente en horas pico, que no ha tenido solución, pero se opone a que la isla se separe de la Gran Manzana.

“Es que todos somos como una familia, es una ciudad completa y le quedaría faltando un pedazo y no croe que eso esté bien. No conozco mucho del tema, pero creo que podría haber mejores soluciones y seguir unidos”, dijo el conductor, quien reconoció que en ocasiones el tráfico en la propia isla, en tramos que pueden hacerse en 20 minutos, toman hasta una hora y media.

Líderes comunitarios de defensa de los inmigrantes como la organización La Colmena, también se oponen a la idea de separación y critican que políticos del quinto condado de la Ciudad de

Nueva York quieran “hacer pesca en río revuelto”.

“Vito Fosella primero debería escuchar a las personas que él representa, antes de andar diciendo que todos los residentes de Staten Island están de acuerdo con él, porque yo como una persona que vive en Staten Island y que vota en Staten Island, no estoy de acuerdo con él”, comentó Yesenia Mata, directora de La Colmena Staten Island. “Y segundo, en vez de estar haciendo su trabajo de trabajar con los otros condados, lo que está haciendo es tratar de crear división nuevamente. Staten Island es parte de la Ciudad de Nueva York y lo seguirá siendo”.

El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, por su parte, confirmó que hay un proyecto no para separar el condado de la Gran Manzana sino para crear un grupo que revise la petición, pero todavía es algo que está en curso.

“La intro 379, un proyecto de ley que crearía un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de que Staten Island se independizara de la ciudad de Nueva York, se presentó en mayo de 2022 y actualmente está pasando por el proceso de fase legislativa del Concejo”, aseguró un vocero del órgano legislativo municipal.

Asimismo, el organismo legislativo explicó que la secesión de un municipio requeriría la aprobación de legislación estatal por parte de la Legislatura del Estado de Nueva York en Albany.

“Me encanta Staten Island. Odiaría verlos dejarnos. Pero como ocurre con cualquier legislación, por supuesto, el Concejo tendrá que deliberar y analizar detenidamente sus méritos. Pero lo reiteraré aún más: amo a Staten Island”, dijo la presidenta del Concejo, Adrienne Adams.

Asimismo, desde la Oficina del Alcalde de Nueva York, Eric Adams, un vocero se manifestó y dijo: “El alcalde Adams es un alcalde de cinco condados, no de cuatro, y Staten Island pertenece tanto a la ciudad de Nueva York como cualquier otro condado”.

Staten Island en cifras