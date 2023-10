Clarissa Molina luce un top de cuadritos con el que presume su escultural figura a sus 32 años

Desde su participación en Nuestra Belleza Latina (NBL) Clarissa Molina ha demostrado lo talentosa que puede llegar a ser, debido a que constantemente hace público parte de su vida profesional, tomando en consideración que no todo es transmitido a través de la televisión.

La modelo profesional suma un logro más, ya que se convirtió en la portada de la revista ‘The Healthy Way’, donde se terminó robando los suspiros de sus fanáticos tras lucir un top deportivo de cuadros blanco con negro que sin duda supo llevar.

La presentadora de televisión Clarissa Molina haciendo su última pasarela en Nuestra Belleza Latina (NBL) 2018. / Foto: Mezcalent.

La dominicana siempre ha dejado claro que una parte esencial en ella es poder mantenerse saludable y en forma, hecho que la lleva a cuidar su alimentación y también a entrenar fuertemente, y como resultado puede lucir una silueta perfecta.

“Portada para @thehealthywayrd. ¡Gracias a todo el equipo detrás! ¡Con mucho cariño!”, fue el mensaje que acompañó la sensual postal.

“La verdad que lo único que se necesita para poder mantenerme saludable y en forma es disciplina. Cuando tú acondicionas la mente de lo que realmente te conviene comer sin importar al lugar que vayas, la vida te cambia completamente. Siempre como pequeñas porciones de lo que quiero y en la noche trato de cenar antes de las 7:00 p. m. y 8:00 p. m.”, fue parte de lo que mencionó Molina a ‘The Healthy Way’.

La presentadora de televisión también aprovechó para hablar de la técnica que más es de su agrado para mantenerse en forma: “Sin duda alguna el ‘Estalle’ de Alex Fitbox. Alex me ha cambiado la vida con su técnica de cardio funcional, y boxing, utilizando pesas de 5, 8 y 10. Lo hago desde mi casa vía FaceTime cuando él no está en Miami, hoy en día no hay excusas para no ejercitarte”.

