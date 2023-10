CBPP ofrece entrenamiento en español para inscribirse a planes de cobertura médica

El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), el grupo de expertos que analiza el impacto de las políticas presupuestarias del gobierno federal y estatal, ha puesto a disposición de las personas latinas recursos en español para ayudarlos a inscribirse y navegar la transición de cobertura para Medicaid y la cobertura del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Con la inscripción abierta comenzando en cuestión de semanas, el CBPP ha puesto a disposición de los usuarios el proyecto “Beyond the Basics”, que proporciona entrenamiento y recursos que explican los procesos de elegibilidad e inscripción de Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños y el mercado de la Ley ACA.

El proyecto ofrece una serie de materiales de entrenamiento y asistencia técnica en español, diseñados para ayudar a los Navegadores, Consejeros Certificados de Solicitudes, y otros asistentes de inscripción que trabajan con clientes de habla hispana.

De hecho, el proyecto Beyond the Basics está presentando un seminario web en vivo en español el jueves 26 de octubre a las 2 p.m. ET sobre temas de inscripción de cobertura de salud de mayor relevancia para las personas que son inmigrantes o que viven en hogares con estatus migratorio mixto: Asistiendo a consumidores hispanos a obtener cobertura médica: consejos y mejores prácticas.

El seminario web también cubrirá cualquier nuevo desarrollo en Medicaid y la elegibilidad del mercado para las personas que son inmigrantes, incluyendo lo último en la que otorgaría estatus legalmente presente a las personas con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Las personas interesadas en hacer uso de estos recursos pueden ingresar aquí.

