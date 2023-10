Julissa Prado, la reina de los rizos, comparte sus consejos de negocio

Julissa Prado es una empresaria e influyente en las redes sociales que ha conseguido seguidores como defensora de los rizos naturales, promoviendo la belleza latina y la hermandad entre las mujeres.

Como fundadora de Rizos Curls, Julissa ofrece productos para rizos naturales, elásticos y sin frizz y la compañía ha sacudido la industria del cabello con un gran culto que ha llamado la atención de minoristas como Amazon, Target, Ulta y Walmart.

Conversamos con ella sobre sus inicios y sobre algunos de sus consejos para quienes quieren arrancar en el mundo de los negocios.

Cuéntanos sobre tu camino para ser dueña de un negocio, ¿cuál fue el momento que te hizo querer iniciarlo?

El momento en que supe que quería convertir mi pasión por el cabello y los productos para el cuidado del cabello en un negocio fue cuando comencé a recomendar mis fórmulas caseras a mis “under cover curlies”. Quedó claro que lo que estaba creando no sólo podía mejorar mi vida sino también beneficiar a quienes me rodeaban inspirándolos a cuidar mejor su cabello. Mi viaje empresarial realmente comenzó debido a la oferta y la demanda, se volvió cada vez más inconveniente seguir fabricando suficientes productos en casa.

¿Qué consejo le darías a otras personas que quieran iniciar su negocio?

Mi consejo sería que no dejes que la falta de dinero o fondos te impida iniciar la solución que tienes en mente o hacer realidad tu sueño. Te sorprendería lo rudo que puedes ser y la cantidad de recursos disponibles para empresas que recién están comenzando.

Además, puede aprovechar las oportunidades de marketing gratuitas. No dejes que la idea de empezar poco a poco te desanime, ya que no es necesario que te lances a una gran empresa de inmediato. Todo comienza con la realización de una venta y luego puedes explorar la opción de ofrecer pedidos anticipados, si puedes seguir adelante.

¿Cómo ayudas a quienes te rodean? ¿Cuál es el primer consejo que das?

¡Al generar conciencia sobre programas que pueden ayudar a nuestra comunidad, como Haz La U grant program,! Siempre me he centrado en asociarme con marcas que realmente apoyan a la comunidad latina respaldando sus compromisos con acciones, es por eso por lo que me asocio con Colgate. Personalmente, creo que no habría podido aprender y lograr el éxito en la medida en que lo he logrado sin las becas que recibí, y es un honor para mí compartir que las solicitudes de Haz La U ya están abiertas.

Colgate tiene una asociación de larga data con la Hispanic Heritage Foundation. Patrocinan el programa de becas educativas Haz La U, que ofrecerá 31 becas educativas por un total de $100,000 a estudiantes de secundaria que se hayan centrado en la excelencia académica, la dedicación al servicio comunitario y el liderazgo demostrado. Es una oportunidad increíble, comparto esta noticia por todas partes.

En términos de consejos, no pienses en pequeño. A veces limitamos nuestro propio crecimiento y sueños porque creemos que son demasiado descabellados o poco realistas. Mi consejo es siempre soñar a lo grande. Recuerdo que cuando era niña me daba vergüenza soñar demasiado grande, e incluso como adulto, cuando creo mi tablero de visión, puede ser un desafío combatir la idea de que podría estar soñando demasiado en grande. Sin embargo, no debemos disculparnos por soñar en grande, por muy loco o descabellado que parezca. ¡Sueña en grande y sueña en voz alta!

¿Cuáles son algunas de tus actividades de otoño favoritas? ¿Y cuáles son tus consejos de belleza favoritos a medida que nos acercamos a los meses más fríos?

Me encanta todo lo que es calabaza en esta época del año. Soy esa chica que ama las recetas con calabaza y todo lo que lleva infusión de calabaza.

En términos de belleza, me gusta hacer un “pre-poo” cuando el clima empieza a hacer más frío ya que mi cabello se vuelve más seco. Me gusta usar aceite para el cabello y mascarillas como tratamiento. Me recojo el cabello en un moño de acondicionamiento profundo para ayudar a hidratarlo y antes de ducharme uso un cepillo para ayudar a limpiarlo en profundidad.

Después de la ducha, me aseguro de cuidar mi sonrisa. Me encanta el Colgate Optic White ComfortFit LED Teeth Whitening Kit. Es un blanqueamiento a nivel profesional en tan solo 10 minutos al día, cuando se usa como se indica. Mi rutina es la siguiente: cepillarme los dientes, secarlos con un pañuelo, aplicar el suero blanqueador en mis dientes, darle un momento para que se seque y luego coloco el dispositivo LED. Una vez transcurridos los 10 minutos, me meto en la cama y me voy a dormir. Amo dormir; Necesito mis ocho horas para funcionar.

En cuanto a la moda, me ha gustado mucho la tendencia de los zapatos planos, como los Mary Janes y otros zapatos planos cómodos que se pueden usar como business casual.