Reestructuración inminente: New York Yankees se quedan sin coach de bateo tras salida de Sean Casey

Los New York Yankees ya han comenzado a trabajar de cara a la próxima temporada de las Grandes Ligas y entre sus primeros movimientos tenemos que no volverán a contar con Sea Casey como su coach de bateo debido a asuntos familiares, según el propio entrenador en su podcast ‘The Mayor’s Office’.

Según explicó Casey, la decisión de no regresar con los Yankees fue suya y se debe a que quiere estar más con sus hijas puesto que, tras divorciarse hace algunos años, se ha visto obligado a reducir su tiempo con ellas y los viajes de la campaña le dificultan este objetivo.

“Simplemente le dije [a Aaron Boone] que no podré volver el próximo año (…) Estoy con mis hijas en casa (de 13 y 17 años). Tras un divorcio hace unos años, estoy con mis hijas el 50% del tiempo. Entonces no me puedo imaginar estar apartado por ocho meses en Nueva York mientras ellas están aquí en Pittsburgh”, comentó.

Sean Casey dejó peores estadísticas que su predecesor Dillon Lawson. Crédito: Jim McIsaac | Getty Images

El entrenador reveló que había iniciado conversaciones con el mánager para regresar como coach de bateo en 2024, sin embargo, aún no había recibido una oferta formal por parte de los Yankees.

Cabe recordar que Sean Casey llegó al equipo de Nueva York a mediados de la temporada pasada en sustitución de Dillon Lawson, quien fue despedido tras el mal rendimiento ofensivo de los jugadores. Antes de esto, fungía como analista de MLB Network.

En 71 encuentros luego de que Casey se integró a los asesores Casey Dykes y Brad Wilkerson, los Yankees batearon .221/.307/.381 (OPS de .688), comparado a una línea ofensiva .231/.301/.410 (OPS de .711) bajo Lawson.

Ahora, los Bombardero del Bronx baraja las opciones de su exjugadores Tino Martínez y Nick Swisher, para que uno de ellos tome el puesto de coach de bateo del equipo para el 2024.

Lea también:

– Tino Martínez o Nick Swisher podrían regresar en 2024 a New York Yankees como coach de bateo

– Mets también muestran interés en Craig Counsell y reciben permiso de los Brewers para entrevistarlo

– Contra todo pronóstico: D-Backs eliminan a Phillies y clasifican a la Serie Mundial luego de 22 años