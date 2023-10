Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 26 de octubre al 1 de noviembre

El “Trilogy Tour” tendrá tres presentaciones

Los neoyorquinos tendrán tres oportunidades de ver a tres destacados artistas este fin de semana. El “Trilogy Tour” de Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull estará presentándose el jueves 26 y viernes 27, en el Madison Square Garden, y el sábado 28 en el Barclays Center de Brooklyn. Cabe destacar que esta es la primera vez que estas superestrellas comparten el escenario, cada uno ofreciendo presentaciones únicas acompañadas de una impresionante puesta en escena. Entradas disponibles en: ticketmaster.com.

Foto: Leandro Comisarenco

Festival de Cine de Bushwick

El Festival de Cine de Bushwick (BFF) está celebrando su 16º aniversario esta semana, hasta el 29 de octubre. Para sus “Sweet 16″, este año el público se sumergirá en los temas del crecimiento, la autorrealización y la búsqueda de la libertad personal, todos capturados a través del lente cinematográfico. Las películas seleccionadas encarnarán estas narrativas, ofreciendo historias de transformación, la búsqueda de la identidad y el salto a una nueva etapa de la vida. Habrá una serie de eventos especiales además de una Conferencia de la Industria Cinematográfica en Be Electric Studios y una animada Fiesta de Dulce 16 en Lot 45. En las salas de Williamsburg Cinemas. Las entradas están disponibles en www.bushwickfilmfestival.com.Foto: Imagen del corto Home.

Cortesía BFF

Concierto de Dafnis Prieto

Este viernes 27 de octubre, a las 7 pm y 9 pm, el baterista, compositor y director de orquesta cubano ganador del Grammy y galardonado con la beca MacArthur en 2011, Dafnis Prieto, hará el debut en Nueva York de su aclamado álbum de 2022, Cantar, que presenta canciones con música y letras de él, interpretadas por la cantante brasileña ganadora del Grammy, Luciana Souza. En su nuevo disco, Prieto quiso involucrar a los oyentes a través de la música y las palabras, con canciones en inglés, español y portugués. En el Harlem Stage (150 Convent Avenue). Entradas: https://www.harlemstage.org.

Foto: Ebru Yildiz

Halloween en la Catedral St. John the Divine

La Halloween Extravaganza anual de la Catedral St. John the Divine (1047 de la Avenida Amsterdam) regresa para celebrar la víspera de Todos los Santos este viernes 27 de octubre, a las 7 y 10 pm. La noche comienza con la proyección de la película muda clásica “El Gabinete del Dr. Caligari” (1921), acompañada por el organista Timothy Brumfield. Después, se abre la Boca del Infierno y duendes y fantasmas llenan la catedral para la Procesión de los Demonios, asustando a cada miembro de la audiencia con trucos y golosinas. Entradas en: https://www.stjohndivine.org.

Foto: cortesía Cathedral St John The Divine

Festival artístico “¡Bótate!”

El JVS Project Space presenta la segunda edición del ¡Bótate! Latinx Performance Festival, un evento que celebra la riqueza cultural y artística de la comunidad latina de Nueva York. El programa del festival incluye una variada selección de manifestaciones artísticas, que van desde piezas teatrales hasta poesía, pasando por exhibiciones de danza y actuaciones musicales. Los asistentes podrán disfrutar de la creatividad de destacados artistas latinos, entre los que se encuentran Jorge Luis Berrios, Martin Chamorro, David Fajardo, La Pri del After, Andrea Meireles y el propio Fernando Vieira. En el JVS Project Space (181 E. 108th St). Este viernes 27 de octubre, a partir de las 7:00 pm. Los boletos están disponibles en línea, a través del enlace: https://www.eventbrite.com/e/botate-2023.

Foto: Cortesía Bótate Festival

Monstruos y cerveza

Solo queda una semana para visitar Loreley’s Halloween Haunted Beer Garden, favorito del Lower East Side, con una decoración de Halloween llena de zombis, demonios, brujas, payasos malvados, fantasmas, cadáveres colgando del techo, bebés poseídos y otras sorpresas escalofriantes. además de barriles de calabaza que en realidad son calabazas ahuecadas llenas con 60 o 120 onzas de cerveza de calabaza que se disfruta mejor en el jardín al aire libre climatizado y embrujado. Las celebraciones de Halloween se llevarán a cabo del 27 al 31 de octubre con fiestas como Barbie’s World Halloween y el Día de Muertos, concursos de disfraces con premios y más. Información: https://www.loreleynyc.com/

Foto: Loreley Beer Garden

Halloween en The Shops at Skyview

The Shops at Skyview (40-24 College Point Boulevard, Flushing) celebrarán las fiestas de Halloween con dos eventos para toda la familia. El sábado 28 de octubre, los niños podrán recorrer las tiendas y restaurantes con sus disfraces para recolectar dulces, recibir sorpresas escalofriantes y disfrutar de platillos monstruosos. Mientras que el martes, 31 de octubre, de 4 a 7:00 pm, durante la Noche de Halloween habrá un DJ, cabina de fotos, golosinas y ofertas para que toda la familia disfrute. Se llevará a cabo un concurso de disfraces a las 6:00 pm en el escenario principal. Para más información, visite: theshopsatskyview.com.

Cortesía: The Shops at Skyview

Festival de la Luz “Diwali en Times Square”

La Región Noreste de HLX+ te invita al festival de la luz “Diwali en Times Square”. El evento tendrá lugar este sábado, 28 de octubre, en Times Square, de 1 a 9:00 pm, y es gratuito para todos los asistentes. Este año, el festival contará con una amplia variedad de artistas que representarán diversas comunidades, incluida la hispana, con grupos de baile locales de los diferentes condados que se presentarán en el escenario principal. También marca un hito significativo, ya que el evento introduce el primer Día Festivo Escolar de Diwali en la Ciudad de Nueva York, celebrando con los estudiantes de las escuelas de la ciudad en el icónico Times Square. Para más información vista: https://diwalitimessquare.com/

Cortesía Diwali Times Square

Pedro Capó en el Palladium

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó llega con su emocionante gira #LaNetaTour a Nueva York este sábado. El escenario del Palladium Times Square (44th and Broadway) vibrará con la alegre música del artista boricua quien acaba de ser honrado por la Recording Industry Association of America, Inc. (R.I.A.A) con dos Disco de Oro Digital por sus exitosos temas Gracias y La Fiesta. A las 8:00 pm. Entradas e información en: https://linktr.ee/lanetatour

Foto: LaBuevaFortuna/ Artists Solutions

Blippi en el Kings Theatre de Brooklyn

Blippi viene a Brooklyn este domingo 29 de octubre para la máxima aventura de curiosidad en “Blippi: El Maravilloso Tour Mundial”. Los niños podrán bailar, cantar y aprender con él y su invitado especial Meekah, mientras descubren lo que hace que diferentes ciudades sean únicas y especiales. Habrá carros monstruo, excavadoras y camiones de basura por doquier. Así que las familias podrán divertirse a través de esta nueva fiesta musical. A las 2:00 pm, en el Kings Theatre, 1027 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11226. Boletos: https://www.kingstheatre.com/events/blippi/.

Foto: Moonbug Entertainment

Fiesta del Día de los Muertos

La organización comunitaria United Community Center of Weschester llevará a cabo este domingo una celebración familiar gratuita del Día de los Muertos. El evento contará con comida tradicional mexicana, música en vivo para ambientar la festividad, manualidades para los más pequeños, ofrendas para recordar a los seres queridos y muchas sorpresas más. En el Ruby Dee Park (1 Library Plaza, New Rochelle), a partir de las 2:00 pm. Más información: www.uccenter.org.

Foto: Cortesía UCCenter

Anita Gelato abre en Times Square

Anita La Mamma del Gelato (Anita Gelato) abrirá su tercer local en la ciudad de Nueva York en Times Square (207 West 45th Street) el próximo miércoles 1 de noviembre. Con 19 sucursales en todo el mundo, incluyendo Sídney, Barcelona, Tel Aviv, Los Ángeles, Miami y Puerto Rico, la heladería es conocida por sus 150 sabores rotativos de gelato, yogur congelado, sorbetes y helados, incluyendo opciones sin azúcar y veganas, todos hechos en casa utilizando las recetas originales de Anita. La sede de Times Square ofrecerá 36 selecciones de delicias congeladas que rotarán según la temporada, cada una hecha a mano en la tienda, con ingredientes frescos y de la más alta calidad, sabores intensos, texturas, crujientes y nata fresca, así como frutas de temporada y chocolate premium, además de una variedad de 25 coberturas diferentes. https://www.anita-gelato.com/

Cortesía Anita Gelato

Fiesta de muertos en La Barca Cantina

La Barca Cantina, el primer y único restaurante y bar mexicano flotante de la ciudad de Nueva York, celebrará su segunda Fiesta Sail anual del Día de Muertos, el 2 de noviembre a las 6:30 p.m. con un paseo de dos horas por el río Hudson. La velada contará con presentaciones de danza tradicional mexicana de Calpulli Mexican Dance Company, pinturas artísticas con caras de calaveras de Face Art by Melissa, vendedores exclusivos de arte mexicano, incluido TUYO NYC, un DJ de música en vivo y más. La Barca Cantina está ubicada en W 41 Street & 12th Avenue, Manhattan. Para boletos, visite: https://labarcacantina.com/dia-de-muertos-celebrations/

Foto: La Barca Cantina

