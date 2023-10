Ibai Llanos se rinde ante el juego de James Rodríguez en la Kings League Américas

La Kings League sigue expandiendo sus fronteras y recientemente llevó a cabo su primera jornada de la edición que se realizará en América Latina con la participación de importantes figuras del continente y de los creadores de contenido más importantes de cada uno de los países para impulsar esta mecánica creada por el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

Una de las mayores sorpresas de esta primera jornada de partidos fue la presencia del atacante colombiano y actual jugador del Sao Paulo de Brasil, James Rodríguez, quien ocupa el cargo de presidente de Atlético Parceros FC, junto al creador de contenido Pelicanger.

El anuncio sobre la incorporación del antiguo jugador del Real Madrid fue realizado por el propio Gerard Piqué, lo que generó un fuerte revuelo a través de las redes sociales y muchos aficionados mostraron su emoción por poder disfrutar de la presencia del capitán de la selección de Colombia.

Uno de los que habló al respecto fue el creador de contenido español y dueño de su propio equipo en la Kings League, Ibai Llanos, quien expresó abiertamente ser un fiel seguidor de James Rodríguez por el gran estilo de juego que ha presentado a lo largo de su carrera; asimismo aprovechó la oportunidad para elogiarlo y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

“Cómo me gustaba James Rodríguez, Mario (DjMariio), me encantaba, ¡Qué zurda papá!. Hostia, James jugando me mola. Nos gana fácil, no sobra decirle que contra Porcinos no”, expresó Ibai Llanos al conocer la llegada del jugador cafetero al torneo 7×7.

“Contento por esta oportunidad, sabemos que la Kings League está siendo un proyecto bueno, esperemos que se divierta mucha gente también”, manifestó James al hablar sobre la emoción que siente por pertenecer a esta competencia de fútbol alternativo que se ha ganado el cariño de millones de personas en todo el mundo.

“Ya todo el mundo sabe que en Colombia se dice Parceros a una persona muy cercana, creo que se identifica mucho con nuestro país, vamos a tener muchos hinchas en Colombia, creo que nos van a apoyar mucho”, concluyó James Rodríguez.

