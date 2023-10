Teatro Círculo arranca su celebración aniversaria con “La Monja Alférez”

La Monja Alférez, que cuenta la historia de Catalina, una mujer quien huye de un convento en España vestida de hombre, viaja a Las Américas y se convierte en una soldado de renombre en toda Latinoamérica y Sudamérica, es la obra que dará inicio a la temporada del 30 aniversario de Teatro Círculo, una de las principales compañías bilingües latinas de teatro de Nueva York.

Con crecientes ataques a personas transgénero, esta obra de teatro del siglo 17 centrada en un personaje no binario, demuestra que la no conformidad de género no es nueva ni antinatural. Con esta producción, Teatro Círculo atrae la atención sobre esta obra adelantada a su época y sobre los desafíos que enfrentaban antes y ahora las personas género no conforme.

Esta adaptación fue realizada por Daniel Alonso de Santos y Germán Vega García-Luengos se sitúa en un piano bar de Nueva York donde su anfitrión reúne a su clientela para contar la historia de esta monja legendaria. El concepto del director mezcla estéticas antiguas y nuevas enfatizadas por el vestuario, la iluminación y la escenografía en un diseño de producción de Israel Franco Müller.

Sandra Gumuzzio en el papel de Doña Ana. Foto: Israel Franco Muller

El elenco está compuesto por María Fontanals, Sandra Gumuzzio, Eva Cristina Vásquez, Gerardo Gudiño, Fernando Gazzaniga, Mario Mattei, Pablo Andrade, Jei Fabiano. El equipo creativo lo completan Karmele Aranburu en la dirección de verso, música original compuesta por Jei Fabiano, Eliana Michelle Yost como directora asistente y regidora de escena, Kareliz Michelle De Jesús en el diseño de maquillaje y peinado, asistencia al diseñador de producción y a cargo de la utilería, y Mario Mattei como coreógrafo de peleas.

Durante siglos, La Monja Alférez fue atribuida a Juan Pérez de Montalbán hasta que el profesor Germán Vega García-Luengos de la Universidad de Vallalodid en España, realizó una investigación caligráfica del texto original y descubrió que la obra fue escrita por Juan Ruiz de Alarcón. Este importante acontecimiento impulsó a Teatro Círculo a organizar una conferencia en la que catorce académicos de España, Canadá y Estados Unidos presentarán sus investigaciones sobre el Teatro Novo Hispano, obras de teatro escritas en o sobre las Américas durante el siglo 17. El orador principal de la conferencia será el Prof. Vega García-Luengos, quien discutirá qué lo llevó a concluir que Juan Ruiz de Alarcón es el autor legítimo de esta obra única.

La Monja Alférez y la Conferencia de Teatro Novo Hispano son posibles, en parte, por medio de fondos del New York State Council on the Arts, Howard Gilman Foundation, New York City Department of Cultural Affairs, Shubert Foundation, y Lucille Lortel Foundation.

En Detalle:

Qué: La Monja Alférez de Juan Ruiz de Alarcón

Cuándo: 3-19 de noviembre de 2023

Dónde: Teatro Círculo en Chain Theatre, 312 West 36th Street, 3er piso, entre 8va y 9na Avenidas en Manhattan. Accesibilidad para personas con discapacidades.

Boletos: teatrocirculo.org/tickets

Qué: Conferencia Teatro Novo Hispano

Cuándo: 10 de noviembre de 2023, 10am-5pm (EST)