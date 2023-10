Adamari López regresa a la televisión con TelevisaUnivision y empieza a grabar nuevo proyecto

Está confirmado, Adamari López regresa a la televisión y lo hace de la mano de TelevisaUnivision. La cadena hispana lo ha confirmado mediante un comunicado de prensa en el que informa lo siguiente: “Adamari López firmó un acuerdo e iniciará próximamente grabaciones para un nuevo proyecto que se transmitirá en México y Estados Unidos”.

Gracias a esta información muchos están esperando ver el gran regreso de la boricua al mundo de las telenovelas, mundo que conquistó hace muchos años con personajes emblemáticos en proyectos como: “Gata Salvaje”, “Amigas y Rivales” y “Mujer de Madera”, entre otros.

La ex conductora de “Hoy Día”, programa matutino de Telemundo, ha compartido una declaración en donde aborda lo feliz que se siente con esta nueva oportunidad televisiva: “Estoy muy contenta de regresar al lugar donde internacionalicé mi carrera como actriz”, dice Adamari López.

“La familia de TelevisaUnivisión siempre me ha abierto las puertas con oportunidades que han jugado un rol determinante en mi crecimiento profesional, y estoy segura de que esta no será la excepción“, agregó la actriz y conductora de televisión.

¿Adamari ya había dado pistas sobre su posible regreso?

Días atrás la puertorriqueña conversó con Rodner Figueroa para su podcast: “Cara a Cara con Rodner”, en donde habló sobre su deseo de seguir haciendo televisión. Dijo que no estaba cerrada a la posibilidad de trabajar con cualquier empresa que le ofreciera una buena oportunidad, porque claramente está interesada en seguir siendo una personalidad cercana a su público.

“Yo no estoy cerrada para trabajar en ninguna cadena“, dijo Adamari. Pero aclaró: “Siempre que me hagan una oferta que me haga seguir creciendo profesionalmente obvio voy a estar en la mejor disposición”.

En ese momento Adamari López habló sobre la posibilidad de volver con un proyecto actoral, y desde entonces mucho se empezó a especular con el regreso de ésta al mundo de las telenovelas. Recordemos que los fans de ésta se enamoraron de su trabajo como actriz, por lo convincente que siempre fue en escena con personajes que se desarrollaron desde la buena más rebelde a la mala más villana de todas.

Todos la recuerdan en personajes como los que realizó para historias como “Sin ti” y “Camila”, en donde se veía preciosa y espectacular, para terminar siendo mala, muy mala.

TelevisaUnivision no ha querido revelar cuál será el nuevo proyecto de Adamari, pero las apuestas están hechas y muchos esperan verla brillar de nuevo en un melodrama. Podría ser incluso en alguna nueva serie del servicio de streaming ViX, con las cuales TelevisaUnivision está teniendo mucho éxito tanto a nivel regional como internacional.

