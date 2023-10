Debut de Victor Wembanyama en la NBA rompió récord de audiencia que tenía LeBron James

El pasado miércoles se dio uno de los debuts más esperados en los últimos años de la NBA. Victor Wembanyama tuvo su primer partido oficial con la camiseta de los San Antonio Spurs ante los Dallas Mavericks. El equipo de Texas perdió ante Luka Doncic y compañía con marcador de 126-119.

Wemby tuvo un estreno discreto al anotar 15 puntos y obtener 5 rebotes. Estadísticas no tan sorprendentes como las que ha venido acostumbrando el joven francés, del cual se espera destaque durante la temporada.

Pero a pesar de no brillar en el tabloncillo, Wembanyama rompió un récord fuera del campo en su primer día en la NBA. Y es el del récord de audiencia, una marca que además ostentaba LeBron James desde 2018 el día de su debut con Los Ángeles Lakers.

Victor Wembanyama /Getty Images

En aquella oportunidad cuando LeBron vistió por primera vez la camiseta de los Lakers, los picos de audiencia de aquel partido ante los Houston Rockets se registraron en 3,36 millones, un récord absoluto de audiencia.

Estos números fueron ampliamente superados la noche del miércoles en el Spurs vs. Mavericks. Según ESPN, el encuentro tuvo picos de audiencia de 3,90 millones espectadores. Registrando un nuevo récord en transmisiones de TV de la NBA.

Este interés de los casi 4 millones de personas, se despertó por la expectativa de ver a Wembanyama debutar en la NBA. Pues el francés es catalogado como uno de los mejores novatos de las últimas dos décadas.

Impresiones de Wembanyama sobre su debut en la NBA

El francés de 19 años analizó después del encuentro ante los Mavericks su debut en el mejor baloncesto del mundo y explicó que fue lo que le faltó para poder brillar de mejor manera y anotar más puntos.

“No pude ser realmente agresivo en la primera mitad. En el último cuarto pude anotar algunas canastas sorprendiendo a los rivales porque estaban concentrados en mis compañeros, así es como funciona el equipo”, aseveró.

Victor admitió que pecó de ansioso durante el partido y eso le pasó factura. “Quizás quería hacerlo demasiado bien, no puse mi energía en las cosas correctas. No necesito correr tantos riesgos en defensa. Estoy aprendiendo, no es sorprendente para un primer partido. Para mí, son cosas simples que se pueden ajustar fácilmente”, detalló

Por último Wemby declaró que este debut es su punto de partida para todo lo que viene con el equipo de San Antonio y toda la historia que le gustaría marcar en la franquicia texana. “Esta noche realmente marca el comienzo de mi aventura con San Antonio, siempre es un sueño pero espero mantener este sentimiento durante toda mi carrera”, cerró.

