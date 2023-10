Estados Unidos en contra de resolución aprobada por ONU para pedir respeto a ley humanitaria en conflicto Israel-Hamás

Con el voto en contra de Estados Unidos y otros 13 estados, pero con 120 votos a favor, la Asamblea General de las Naciones aprobó una resolución para pedir el respeto a la ley humanitaria internacional en Gaza.

La resolución no es vinculante, es decir, no exigirá o perseguirá si no se cumple, pero es la primera decisión de las Naciones Unidas tras el ataque terrorista de Hamás a Israel y la contraofensiva de ese estado.

“Se trata de la primera respuesta formal de las Naciones Unidas a las hostilidades desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, después de que el Consejo de Seguridad no lograra en cuatro ocasiones llegar a un consenso sobre acción alguna”, indica el reporte.

Hubo 40 abstenciones sobre la resolución promovida por Jordania, incluidos Alemania y Canadá, dos socios importantes de Estados Unidos.

Canadá pidió que se incluyera en la resolución una postura en contra de los ataques terroristas de Hamás, pero esa propuesta no fue avalada.