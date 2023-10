Nuevo programa busca empoderar a las jóvenes deportistas

Las niñas que practican una actividad física, y no la abandonan hasta la adolescencia, tienen más probabilidades de aumentar su confianza en sí mismas y de obtener beneficios a lo largo de su vida. Sin embargo, una nueva investigación de Dove y Nike revela que el 45% de las adolescentes de todo el mundo abandonan los deportes, el doble que los chicos, y que el principal motivo es la falta de confianza en la apariencia física.

Por primera vez, Dove se ha asociado con Nike para lanzar el programa de entrenamiento en línea Body Confident Sport, el primer conjunto de herramientas de entrenamiento científicamente probadas para fomentar la confianza en la apariencia física de las niñas de 11 a 17 años.

Los entrenadores pueden ser poderosos modelos de conducta para crear un entorno positivo para las niñas en el deporte, que dé prioridad a la autoestima sobre el rendimiento. De hecho, el 83% de las chicas de Estados Unidos afirman que su entrenador fue la razón por la que se sintieron más seguras de sí mismas y el 61% de las chicas estarían interesadas en que los entrenadores les educaran sobre la confianza en la apariencia física.

Desarrollado conjuntamente por las dos marcas a lo largo de dos años, en colaboración con expertos de renombre mundial, como el Centre for Appearance Research (CAR) y el Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport, Body Confident Sport aborda los nuevos descubrimientos sobre cómo influye el entorno deportivo en la confianza corporal y la autoestima de las chicas.

“En el deporte, las chicas se enfrentan a menudo a una enorme presión, no solo por su rendimiento y habilidades, sino también por las expectativas poco realistas en torno a su apariencia. Estoy encantada de trabajar con Dove en esta iniciativa para ayudar a fomentar la confianza y la autoestima de las niñas, promover un entorno positivo y hacer que la conversación pase de la apariencia a la capacidad. Nuestro objetivo común es hacer del deporte un espacio más inclusivo y acogedor para las niñas de todo el mundo”, dijo Venus Williams, campeona de tenis y empresaria, quien es parte del proyecto.

“Sabemos que el deporte ofrece enormes beneficios a las niñas”, afirma por su parte la gimnasta olímpica Laurie Hernández. “Tanto los entrenadores como los atletas tienen la responsabilidad colectiva de crear espacios integradores y experiencias positivas que brinden a todas las niñas la oportunidad de descubrir el poder del deporte. El deporte fomenta la confianza, lo que a su vez permite a las niñas disfrutar de toda una vida moviéndose y practicando los deportes que les gustan”.

Cambios de la edad

Cuando las niñas llegan a la adolescencia, experimentan cambios significativos en su cuerpo y cuando se mueven y practican deportes, pueden sentirse expuestas y vulnerables a ser juzgadas por lo que su cuerpo puede o no puede hacer, pero también por su aspecto.

Según las nuevas conclusiones de Dove y Nike, el entorno deportivo influye en la confianza corporal y la autoestima de las niñas:

En EE.UU., al 48 % de las chicas que abandonan los estudios se les dijo que no tenían el cuerpo adecuado para el deporte y al 56 % se las cosificó o juzgó por su aspecto físico.1

Al 51 % de las chicas que abandonan se les dice que no son lo bastante buenas.

Sin embargo, las chicas comprenden los beneficios del deporte, y el 69 % afirma que tendría más confianza en su cuerpo si hubiera seguido practicando deporte durante más tiempo.

Se ha demostrado que la herramienta de entrenamiento en línea Body Confident Sport reduce la auto-objetivación y aumenta la autoestima, y se impartirá a través de una red mundial de organizaciones en escuelas y clubes deportivos.

El programa se basa en el compromiso a largo plazo de Nike y Dove de apoyar a las niñas y pretende beneficiar a más de un millón de jóvenes de todo el mundo.

“El deporte tiene el potencial de hacer que las chicas se sientan seguras y fuertes, pero para muchas, el juicio y la crítica a los que se enfrentan en el entorno deportivo dañan su confianza y limitan su autoestima. Nos sentimos orgullosos de asociarnos con una marca afín como Nike para actuar en favor de un futuro más igualitario para las niñas, dentro y fuera del terreno de juego “, afirma Alessandro Manfredi, director de marketing de Dove.

“Nike cree que todos los niños deberían tener la oportunidad de jugar y estamos centrados en expandir el juego y el deporte para las niñas que menos se mueven”, dice Vanessa García-Brito, vicepresidenta, directora social y de impacto comunitario de Nike, Inc. “En todo el mundo, las niñas se enfrentan a complejas barreras culturales y sociales y además se incorporan más tarde al deporte y lo abandonan antes. Nuestra asociación con Dove, y nuestro enfoque único en el coaching a través de la confianza en la apariencia física, pretende cambiar esta situación”.



Visite bodyconfidentsport.com para obtener más información y acceder al programa Body Confident Sport.