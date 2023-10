Qué hacer en Nueva York esta Navidad

Si algo ha enseñado las películas estadounidenses es que la Navidad en Nueva York es mágica y para lograr eso la planificación comienza varios meses antes.

Además de la decoración de los hogares, el regreso de los abrigos y la búsqueda de regalos, las personas pueden ir planificando sus días según la agenda de actividades que presenta New York City Tourism + Conventions.

La agenda de eventos comienza el 23 de noviembre y finaliza el 1ro de enero de 2024. Todas las actividades están dirigidas tanto a locales como a visitantes.

New York City Tourism + Conventions informa a través de un comunicado de prensa que este año se espera recibir siete millones de turistas durante la temporada navideña.

Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de New York City Tourism + Conventions, dice: “La ciudad de Nueva York se erige como uno de los destinos navideños más emblemáticos y prestigiosos a nivel mundial, impregnando sus cinco distritos con una energía mágica que da vida a una asombrosa variedad de actividades de temporada para deleite en esta época tan especial del año”.

Antes que comience oficialmente la temporada navideña en Nueva York, el sábado 28 de octubre se podrá asistir de forma gratuita al Diwali Times Square, un festival considerado el más grande del sur de Asia en Norteamérica.

Los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía, música, danza y cultura en general de la India. Este festival también destaca por su defensa a la ‘Diversidad, Equidad e Inclusión’.

Siguiendo con las tradiciones de la India, el 19 de noviembre se realizará el IX Festival Anual Diwali en el Ayuntamiento de Flushing.

Las actividades más importantes de la temporada son:

97ª edición del desfile del Día de Acción de Gracias

Toda la agenda de actividades comienza el jueves 23 de noviembre con el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias, el cual llega este año a su edición número 97.

El desfile dará inicio nuevamente en West 77th Street y Central Park West, y terminará frente a la icónica tienda de Macy’s en Herald Square.

Los locales y visitantes podrán disfrutar de globos de helio gigantes, originales carrozas, payasos, grupos de teatro, algunos de los musicales más populares de Broadway y hasta cameos de famosos.

La temporada de actividades navideñas comienza con el desfile del Día de Acción de Gracias/ Foto: Macys. Crédito: Cortesía

El encendido del árbol del Rockefeller Center

La Navidad se trata de tradiciones y una de las más populares de Nueva York es el árbol del Rockefeller Center.

Por eso, el encendido de este árbol se hace con ceremonia incluida. Este evento se realizará el 29 de noviembre y todos se podrán congregar en las calles cercanas.

En la ceremonia también estarán presentes algunos artistas que aún no se han confirmado. El año pasado el encendido contó con la presencia de Jimmie Allen, Andrea Bocelli junto con Matteo Bocelli y Virginia Bocelli, David Foster y Katharine McPhee, Brett Eldredge, Mickey Guyton, Alicia Keys y otros.

El árbol del Rockefeller Center se encenderá el 29 de noviembre/ Foto: Brittany Petronella. Crédito: brittany petronella | Cortesía

Encendido de la Menorá más grande del mundo

Durante las ocho noches de Hanukkah se podrá apreciar el encendido de la Menorá más grande del mundo. Este evento se podrá disfrutar desde el 7 hasta el 15 de diciembre.

La Menorá encendida iluminará toda la Grand Army Plaza de Brooklyn y los asistentes también podrán disfrutar de música en vivo, típicas latkes calientes e incluso los más pequeños podrán conseguir algunos regalos.

Se debe recordar que la gran Menorá mide 32 pies de alto y pesa 4,000 libras. Con ella compite la Menorá ubicada en Grand Army Plaza en Midtown, que también se encenderá en esta temporada.

La Menorá se encenderá desde el 7 hasta el 15 de diciembre/ Foto: Julienne Schaer. Crédito: Cortesía

Disfruta el Fin de Año en el Times Square

Otras de las grandes tradiciones de Nueva York es su Fin de Año en el Times Square, donde se reúnen miles de personas para recibir el nuevo año y celebrar. Este evento también es visto por millones de personas a través de televisión.

Durante esta celebración de Fin de Año también se puede disfrutar de invitados especiales, aunque aún no se tiene confirmación de los que estarán este año.

La parte más importante de este evento es ver bajar la gran Esfera de Año Nuevo del Times Square.

Eventos teatrales y musicales

Para los habitantes y visitantes de Nueva York que buscan más tranquilidad hay una serie de eventos musicales y teatrales que se podrán disfrutar durante toda la temporada navideña.

La compañía de baile The Rockettes regresa este año con su tradicional show en el teatro Radio City Music Hall en Manhattan, Nueva York.

The Rockettes se presentan cada Navidad en el Radio City Music Hall/ Foto: Dimitrios Kambouris Crédito: Dimitrios Kambouris | Getty Images

Este evento musical está dirigido a toda la familia por sus llamativos vestuarios y canciones pegadizas. Se podrá disfrutar desde el 17 de noviembre 1ro de enero.

‘El Cascanueces’ de George Balachine, uno de los mayores clásicos de la Navidad a nivel mundial, se estará presentando desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre en el Teatro David H. Koch del Lincoln Center, Upper West Side.

La compañía de danza contemporánea Alvin Ailey American Dance Theater estrenará ‘CENTURY’ de Amy Hall Garner y ‘Me, Myself and You’ de Elizabeth Roxas-Dobrish. Las presentaciones se realizarán en el New York City Center, desde el 29 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

El Cirque du Soleil estrenará su primer show navideño, titulado ‘Twas the Night Before…’. Se podrá disfrutar del 7 al 28 de diciembre.

Otros teatros con cartelera especial para la temporada son: St. George Theatre, The Met Opera, The Apollo Theater y Kings Theatre.

Por otro lado, habrán varios espacios expositivos. Uno de los principales eventos es el ‘Holiday Train Show’, donde se podrá recorrer a través de una maqueta 190 réplicas de lugares emblemáticos de Nueva York.

En otros espacios se exhibirá el manuscrito original de ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens, un árbol de origami, trenes de juguete y más.

Para conocer más detalles de los eventos antes mencionados se puede visitar la página web de New York City Tourism + Conventions.