Formando a los corredores neoyorquinos del futuro

Este domingo 29 cientos de niños son los protagonistas de una carrera que busca plantar la semilla para que las nuevas generaciones se involucren a temprana edad a la práctica de correr y lograr metas de excelencia inspirados en la dedicación y el esfuerzo.

Se espera que menores de entre 2 y hasta 18 años de todos los condados de la ciudad participen en el evento Rising NYRR Kids que contará con varias distancias y empezará a las 9h30 de la mañana en el Central Park.

La iniciativa es liderada por Germán Martínez y Elías Cruz, que son fruto del proceso formativo de mentores que la New York Road Runners (NYRR) promueve para masificar entre los neoyorquinos la práctica del deporte como un estilo de vida saludable.

El aporte de ambos ha sido crucial en el desarrollo del programa Rising New York Road Runners, que marca el inicio de la semana de eventos previos a la Maratón de la Ciudad de Nueva York, que tendrá lugar el 5 de noviembre.

Liderazgo y concientización



El entrenador de ascendencia colombiana, Germán Martínez, en una de las prácticas dentro del programa Rising NYRR Kids. /Cortesía NYRR

Germán Martínez, ha dedicado su vida a la juventud y los deportes. Considera que ha tenido suerte al poder trabajar con líderes y modelos a seguir que le enseñaron la importancia de la integridad y la dedicación, y eso lo aplica en su vida diaria.

La NYRR sólo era conocida por la Maratón de Nueva York, una vez que se conformó como una entidad sin ánimo de lucro, creó la fundación enfocada en ayudar a la comunidad.

“Fui de los pioneros en el área de impacto comunitario desde donde hacemos énfasis en el desarrollo físico y emocional a largo plazo de los niños y adolescentes, para los que hemos creado eventos específicos dependiendo del nivel que tienen”, cuenta Germán, que es padre de dos hijas.

Nació en Nueva York y cuando tenía un año, sus padres lo llevaron a Colombia y regresó a los 18 después de terminar la secundaria. Para poder sufragar los gastos de la universidad, Germán empezó a trabajar en hoteles y ese esfuerzo le llevó a obtener dos maestrías en Gestión y Entrenamiento en Deportes, que lo convierten hoy en un experto en el área; en 2002 NYRR le dio la oportunidad, desde entonces han transcurrido 21 años.

“Nuestro trabajo consiste en ir a las comunidades vulnerables de la ciudad, en vecindarios de Brooklyn, Queens, Staten Island y El Bronx, y una vez que identificamos las áreas más necesitadas, implementamos el programa Rising NYRR. La mayoría de nuestros alumnos provienen de comunidades de minorías”.

Germán ha estado involucrado en muchos eventos y proyectos, incluido el inicio de los Youth Jamborees, Track and Field Series, Times Square Kids Run y Boardwalk Kids Run.

“Le damos seguimiento a los niños para identificar de qué forma se les ofrece oportunidades para que tengan éxito. Hemos visto cómo muchos de nuestros chicos logran acceder a la universidad, corren la maratón, vuelven a trabajar con NYRR y se involucran en ayudar a su comunidad también”, afirma Germán que ahora es director de los eventos juveniles de NYRR.

Finalmente, Germán insta a que más niños se registren y que junto a sus padres se integren en los diferentes programas de NYRR. Durante el año se desarrollan más de 30 eventos que son gratuitos.

Promoviendo el deporte y la excelencia



El profesor de escuela intermedia y entrenador Elías Cruz. /Cortesía NYRR

Desde su perspectiva, Elías Cruz, dice que su labor como entrenador en Rising NYRR, no solo radica en preocuparse de formar corredores sino en que los niños tengan un estilo de vida saludable y amor al deporte.

“Al menos para mí, el beneficio que encuentro en el deporte, es hacer amigos y trabajar en equipo. Puedo decir que los mejores amigos que tengo, los he logrado a través del deporte, especialmente, los que hice durante el séptimo y octavo grado, y las carreras que hacíamos los fines de semana”, dice Elias, que actualmente es profesor en la New School for Leadership and the Arts MS 244.

Elías está orgulloso de haber llevado el programa Rising NYRR a su escuela. Asegura que quiere mostrarle a sus alumnos que en el deporte hay que trabajar fuerte para lograr la excelencia y luego estar orgullosos de las metas que se alcanzan.

“Como entrenador, quiero que tengan la oportunidad de crear relaciones saludables, establecer metas y experimentar la alegría de ser parte de un equipo”, asegura Elías, nativo de República Dominicana y residente de El Bronx. “La mayoría son inmigrantes de primera generación, por lo que hablo español con ellos y sus padres para que se sientan incluidos”.

Cuando se unió a Rising New York Road Runners en 2007, Elias dice que inmediatamente encontró una comunidad y una familia para toda la vida entre sus compañeros de equipo. Su entrenadora, Shawanda Weems – que es también maestra de escuela – fue quien lo inspiró.

Elías le da crédito a NYRR y al deporte de correr por ayudarlo a encaminarse hacia el éxito. Al ver el impacto que tuvo correr en su vida cuando era joven, decidió convertirse en maestro en su comunidad.

Durante la pandemia, recuerda Elías que su comunidad escolar enfrentó enormes pérdidas, muchos estudiantes sufrieron muertes de familiares y despidos laborales de sus padres, de tal forma que cuando los estudiantes regresaron a sus clases presenciales, el deporte les ayudó emocionalmente a superar estos traumas.

“Los preparamos en cómo llevar una buena nutrición, rutinas de calentamiento, prácticas y lo que deben hacer durante el fin de semana, pero en lo esencial, la idea es que diviertan, porque al final del día, son niños y deben disfrutar de todas las actividades en las que se pueden involucrar”.

Elías resalta que en su distrito de El Bronx hay muchos estudiantes que nunca han corrido. Lo primero que se les enseña es ejercicios de respiración cuando se trata de largas distancias y cómo mantener el ritmo.

“El domingo vamos a ir un grupo numeroso al Central Park. Es muy importante que los estudiantes de familias de minorías tengan esta oportunidad, el solo hecho de ir a una competencia y visitar un nuevo lugar de la ciudad, es una sorpresa que la vida les da y les muestra que tienen un espacio más allá de sus comunidades”.

Según Elías, los padres dicen que ahora sus hijos saben la diferencia de hidratarse correctamente, dormir lo suficiente para recuperar energías y que estos son síntomas de que la comunidad también avanza.

“Vemos que estos cambios influyen en la nueva generaciones de hispanos, afroamericanos y de otras minorías. El director de mi escuela está muy comprometido con nuestros programas porque reconoce que ayudan no solo a los estudiantes sino a las familias”, concluyó.

La meta es estar físicamente activos



Cuando la New York Road Runners desarrolló la iniciativa que incentiva a los niños neoyorquinos a correr (Rising NYRR Kids) seguramente no pensaron que tendría el alcance que ha logrado: al momento sirve a 137 mil niños del área metropolitana y en algunos estados.

Rising NYRR Kids es un programa gratuito que ayuda a los jóvenes a desarrollar la capacidad, la confianza y el deseo de estar físicamente activos de por vida. Tiene un enfoque de desarrollo para la educación física que se centra en la edad, las necesidades y la capacidad del estudiante, está basado en investigaciones y consta de juegos y actividades que hacen que sea divertido aprender las habilidades de movimiento fundamentales que son básicas para correr o practicar la mayoría de los demás deportes.

Según la NYRR, la actividad física tiene el poder de mantener a las familias fuertes física y mentalmente, por eso el programa contempla actividades y videos divertidos para que los niños practiquen incluso cuando están en casa.

Misión de largo aliento



La misión de NYRR es ayudar e inspirar a las personas a través de la práctica de correr. Desde 1958, en que fue fundada la organización, ha pasado de ser un club de corredores local a convertirse en la principal organización comunitaria de corredores del mundo.

El compromiso de la NYRR con los cinco condados de la ciudad incluye carreras, carreras virtuales, eventos comunitarios, iniciativas y programas escolares gratuitos.

El principal evento de la NYRR es el TCS New York City Marathon.

La carrera, que se celebra anualmente el primer domingo de noviembre, cuenta con una amplia participación de corredores, desde los mejores atletas profesionales del mundo hasta una amplia gama de corredores competitivos, recreativos y benéficos.