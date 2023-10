Manifestantes “pro-Palestina” toman un aeropuerto ruso en busca de judíos procedentes de Israel

En medio del actual conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, ocurrió un incidente en el aeropuerto de Makhachkala en la región rusa de Daguestán, luego de que cientos de personas se reunieron en el aeropuerto el domingo por la noche, generando tensiones y preocupaciones.

La situación se agravó cuando alrededor de 50 personas se acercaron a un avión y comenzaron a interrogar a los pasajeros sobre su identidad judía.

Un testigo, que pudo proporcionar un relato de primera mano del suceso, declaró: “Querían ver mi pasaporte. Yo tenía un pasaporte ruso. Se quedaron allí y luego se retiraron en cierto punto”, según relata The Times of Israel.

Afortunadamente, ningún pasajero resultó herido durante este inquietante incidente. Alex Bendersky, un israelí de habla rusa que cubrió el evento para Carmel News, confirmó la seguridad de todos los pasajeros.

Muchas de las personas involucradas en el incidente enarbolaban banderas palestinas y respondían a llamadas de un canal de Telegram que les instaba a confrontar a los pasajeros del vuelo WZ 4728 de Red Wings, una aerolínea rusa que había partido de Tel Aviv. Los mensajes llamaban a los alborotadores a “vengar a Gaza”, en referencia al actual conflicto entre Israel y Hamás.

El conflicto en curso: Israel contra Hamás

El conflicto entre Israel y Hamás, que comenzó con una masacre en ciudades del sur de Israel, ha causado una devastación generalizada y pérdida de vidas. Según funcionarios del territorio controlado por Hamás, más de 8,000 personas han perdido la vida debido a los ataques israelíes. Sin embargo, estas cifras son controvertidas y difíciles de verificar de forma independiente.

Daguestán, un estado de mayoría musulmana en Rusia, tiene un historial de lucha contra una insurgencia islamista. La región tiene una pequeña comunidad judía, concentrada principalmente en Derbent, cerca de la frontera con Azerbaiyán.

Los israelíes a menudo han sido separados de la población general de pasajeros en los cruces fronterizos de Daguestán debido a preocupaciones sobre las hostilidades.

Los vídeos del incidente revelaron que los alborotadores se acercaban al avión a su llegada procedente de Israel. Las autoridades aeroportuarias proporcionaron autobuses para transportar a los pasajeros fuera del aeropuerto, pero la situación seguía siendo tensa.

Aunque la policía arrestó al menos a tres personas fuera del avión, los informes iniciales indicaron una falta de intervención policial. Boruch Gorin, portavoz del Gran Rabino de Rusia, Berel Lazar, expresó su preocupación y afirmó: “La multitud está revisando los autos que salen del aeropuerto, buscando gente, buscando judíos. No hay policía a la vista. Irrumpieron en el edificio del aeropuerto”, según recoge The Times of Israel.

En respuesta al incidente, la oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu emitió un comunicado llamando a las autoridades rusas a proteger a todos los ciudadanos israelíes y judíos. También hubo llamados a abordar los alborotadores y la incitación contra judíos e israelíes.

El rabino Berel Lazar pidió al clero de Daguestán que impida un mayor deterioro de las relaciones entre las comunidades religiosas. El principal mufti de Daguestán, el jeque Ahmad Afandi Abdulaev, también instó a poner fin a los disturbios y enfatizó que la violencia no es el camino para protestar.

