Nueva York y Buffalo están entre las ciudades “más verdes” de EEUU

Por Sonia Ososio/Huella Zero

La Ciudad de Nueva York con sus paisajes urbanos transitables y el facilitar el diseño de edificios energéticamente eficientes, entre otras medidas de sostenibilidad, se ubica entre las 25 urbes “más verdes” del país.

Buffalo también está en el reporte de las ciudades más verdes de Estados Unidos en 2023 elaborado por el portal de finanzas personales WalletHub.

Ambas ciudades promueven un estilo de vida de respeto al medioambiente implementando medidas para aumentar sus esfuerzos de sostenibilidad, lo que las ubica entre las 25 urbes más “verdes” de Estados Unidos.

Para determinar qué ciudades promueven un estilo de vida “verde”, WalletHub comparó las 100 ciudades más grandes de EEUU. en 28 indicadores clave que abarcan desde las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita hasta el número de políticas e iniciativas de energía inteligente y oportunidades de empleo verdes.

Buffalo se ubicó en el puesto 16 al obtener un total de 59.37 puntos. En la métrica de medioambiente tuvo 30 puntos y este indicador incluye el índice de calidad del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita y el efecto de isla de calor urbano.

También incluye el espacio verde, el consumo diario de agua per cápita, la proporción de hoteles ecológicos, la densidad de población y el nivel de contaminación lumínica.

En la métrica de transporte se le asignó 8 puntos que incluye proporción de viajeros que conducen solos, que no comparten el automóvil, no caminan, no viajan en transporte público ni andan en bicicleta; tiempo medio de viaje en coche; caminata; personas en bicicleta; millas de carriles para bicicletas y exceso de consumo anual de combustible.

En fuentes de energía obtuvo 47 puntos y el informe tomó en consideración la participación de la electricidad procedente de fuentes renovables, las instalaciones solares fotovoltaicas y el número de políticas e iniciativas de energía inteligente.

En cuanto a estilo de vida y política tuvo 19 puntos. La métrica incluye los mercados de agricultores per cápita, las granjas orgánicas certificadas per cápita, las parcelas de jardín comunitario per cápita y oportunidades laborales “verdes”.

La Ciudad de New York ocupa el puesto 25 en la lista con una puntuación total de 55.26 y por métricas obtuvo 64 en medioambiente, 36 en transporte, 34 en fuentes de energía y 18 en estilo de vida y políticas.

El reporte se publicó en octubre que es el mes Nacional de Concientización sobre la Energía y cuando el 52 por ciento de los estadounidenses dice que se debe priorizar la protección del medioambiente por encima del crecimiento económico.

“La energía limpia y otras prácticas ‘verdes’, como los programas de reciclaje y la agricultura urbana, ayudan a crear empleos y benefician tanto al medio ambiente como a la salud pública, todo lo cual contribuye a los resultados de EEUU. Al reconocer esas ventajas, las ciudades han aumentado sus esfuerzos de sostenibilidad y se han beneficiado económicamente”, dijo WalletHub.

¿Invertir para ser una ciudad “verde”?

Ante el cambio climático expertos consideran que las ciudades deben destinar recursos para enfrentarlo, pero centrados en las áreas que más les afecta.

Peder Anker, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Nueva York, dijo que como ninguna ciudad tiene recursos ilimitados, deben ser estratégicas al respecto.

Explicó que cada ciudad es única y diferente, y tendrá oportunidades de inversión verde que reflejen su situación particular.

Por ejemplo, detalló, Miami podría invertir en una mayor resiliencia frente a las inundaciones y los efectos del cambio climático, mientras que Phoenix podría invertir en eficiencia hídrica y reducir sus efectos de isla de calor urbana.

Opinó que los beneficios de una inversión verde inteligente pueden ser considerables: centros urbanos atractivos y habitables, mayor vitalidad urbana, apoyo a una base impositiva adecuada y estable y, por supuesto, un mejor desempeño ambiental.

“Pero a menos que las inversiones se realicen de manera inteligente y estratégica, el resultado final puede ser una reducción del apoyo a las iniciativas verdes, ya que el apoyo público puede erosionarse”, advirtió.

Braden Allenby, profesor de Ingeniería Civil, Ambiental y Sostenible y de Derecho de la Universidad Estatal de Arizona, se inclinó a favor de que las ciudades sean “verdes”.

“Las ciudades deberían volverse verdes, y me refiero a súper verdes. Y no deberían hacerlo para ‘salvar al mundo’ sino para ser buenos con sus ciudadanos. Los parques verdes, las vías peatonales, los automóviles no contaminantes y el agua potable mejorarán la vida de todos”, expresó.

Sharon Moran, profesora asociada del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Estatal de New York (SUNY), dijo que “volverse ecológico” significa avanzar hacia la sostenibilidad.

Explicó a WalletHub que las prácticas más ecológicas incluyen reelaborar tanto los aspectos físicos como los objetivos de cero residuos que ayudan a que el flujo de materiales y energía sean más sensatos, como los aspectos social como políticas para espacios verdes accesibles, opciones de vivienda equitativas y lugares de trabajo libres de tóxicos.

“Ser más ecológico siempre es una inversión inteligente: la economía ambiental nos enseñó que los problemas de contaminación son un síntoma de que las cosas están desequilibradas porque los costos se han desplazado. Es pagar ahora o pagar después, y después siempre cuesta más”, dijo Moran.