Suspendieron la búsqueda de tres pescadores que desaparecieron en las costas de Georgia

La búsqueda de tres pescadores que desaparecieron hace casi dos semanas en Georgia fue suspendida por la Guardia Costera. Los hombres que estaban reportados como desaparecidos son: Dalton Conway, Caleb Wilkinson y Tyler Barlow.

Los hombres debían regresar el miércoles 18 de octubre, pero no ocurrió así, informaron a las autoridades. La última vez que se supo de ellos fue en la localidad de Brunswick, de donde salieron para pescar a unas 80 millas de la costa, informó Telemundo Atlanta.

La búsqueda la hicieron durante siete días y los trabajos se extendieron por un área de al menos $94,000 millas cuadradas.

El capitán Frank DelRosso, comandante de la Guardia Costera en Charleston, compartió algunos detalles de la búsqueda.

“A pesar de la inquebrantable dedicación de nuestras tripulaciones, lamentablemente no hemos podido descubrir ningún rastro del barco y hemos tomado la difícil decisión de suspender la búsqueda de tres queridos familiares”, dijo.

La familia de Barlow abrió una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos que permitan localizar a los desaparecidos. En total esperaban reunir $50,000 dólares.

En la publicación, indicaron: “La familia ha pedido que se sigan orando para que los niños se encuentren sanos y salvos y para obtener respuestas. Este GoFundMe se creó para conseguir los posibles recursos adicionales que la familia Barlow pueda necesitar para continuar la búsqueda. La familia no renuncia a la esperanza ni a los esfuerzos”.

Del barco pesquero se sabe que tiene 31 pies y lleva por nombre Carol Anne.

Por otra parte, Kimberly Jones, la madre de Tyler Barlow, publicó un mensaje en Facebook para decir que no detendrán la búsqueda: “Con el mayor respeto, no sentimos que una misión de búsqueda y rescate termine hasta que se encuentre a estos tres jóvenes o se encuentre cualquier tipo de evidencia”.

El padre de Barlow también comentó a First Coat Now: “Tyler no dejará de pelear, no creo que Caleb o Dalton tampoco lo hagan”.

Además de esto, comentó: “Sus posibilidades de supervivencia son extremadamente grandes. Solo tenemos que encontrarlos”.

