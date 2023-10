Djokovic dejó plantado a Ibai por abrazar a Messi en la gala del Balón de Oro

El futbolista argentino, Lionel Messi, consiguió su octavo Balón de Oro en una ceremonia en París y donde coincidió con el tenista serbio Novak Djokovic.

El ganador de 24 Grand Slams se encontró con el astro argentino en la alfombra roja del Teatro del Châtelet de París, donde se celebró la ceremonia de premiación número 67 del Balón de Oro.

Djokovic estaba siendo entrevistado en el canal de Twitch de Ibai Llanos cuando apareció Messi en la gala y, al verlo, el tenista serbio abandonó inmediatamente la entrevista para saludar y abrazar emotivamente al argentino que llegó acompañado de su pareja Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Luego de saludar a Leo, Djokovic se volvió a poner los audífonos para continuar con la entrevista y pidió disculpas a Ibai y a su equipo de trabajo, gesto que fue aplaudido por el streamer español.

الأسطورة ميسي مع دجوكوفيتش 🖤 pic.twitter.com/v38BY81DuM — Messi Xtra (@M30Xtra) October 30, 2023

Por otra parte, Ibai le consultó a Djokovic acerca de quién le gustaría que gane el prestigioso galardón del fútbol, a lo que el serbio respondió: “No sé… Messi (entre risas)”. No obstante, el tenista agregó: “Que gane Messi es muy obvio, pero hay otros jugadores que también lo merecen (el Balón de Oro)”.

“Es increíble y muy especial estar aquí. Para mí es un privilegio poder para mirar a todos los más grandes del mundo del fútbol. Todo el mundo espera otro premio para Messi, que hizo una carrera extraordinaria”, aseguró en una charla con ESPN. Además, añadió en un perfecto español: “Creo que Messi va a ganar, aunque también están Mbappe y Haaland, que tuvieron una gran temporada. Pero Messi está a otro nivel”.

Messi bromeó con Ibai

Ibai, que tiene buena relación con Messi e incluso estuvo en su última cena antes de dejar el Barça, fue bromeado por Messi desde el primer minuto.

No había ni preguntado Ibai, que solo había felicitado, cuando Messi dijo que “estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mostraste los mensajes y lo hiciste todo público. No te voy a contestar más ahora. No tienes privacidad”. Rápidamente Ibai se intentó justificar diciendo: “¡Lo borré! ¡Lo borré!”.

“Te contesté bien, de buena honda y vos lo enseñáis delante de todos”, dijo Messi, mientras Ibais seguía asegurando que “lo pixele cuando me dijiste vuelvo tal…”. “Sí que lo dijiste. No lo mostraste pero lo dijiste. Lo que habías puesto. La próxima no te contesto más”, insistió.

Después de esto, Ibai intentó conducir la conversación para otro lado preguntando como se sentía por ganar su octavo Balón de Oro y Messi culminó su troleo de la forma más inesperada: “Mira como cambia de tema el hijo de p…”.

👏 @IbaiLlanos con Leo MESSI, actual ganador de su 8º BALÓN de ORO 🏆



🗣️ "IBAI, estoy enfadado contigo, la siguiente te clavo el visto en Instagram" 🤣



🗣️ "Es una linda noche, significa mucho"



💜 Historia de Twitch y de la comunicación, enhorabuena @IbaiLlanos , @victor_nahe pic.twitter.com/nhj7PSTRiS — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) October 30, 2023

