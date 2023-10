Iniciarán jornadas “anti-odio” en escuelas públicas de NYC ante creciente tensión por guerra en el Medio Oriente

Las autoridades municipales de la ciudad de Nueva York solicitarán a los superintendentes de las escuelas públicas que trabajen junto con sus directores locales y líderes religiosos para ayudar a desarrollar planes de comprensión cultural, ante el aumento alarmante de la retórica de odio, surgidas en algunos espacios educativos, ante el terrible conflicto bélico en el Medio Oriente.

Se aclaró que el objetivo de estas conversaciones, no será promover ninguna religión o punto de vista.

La ciudad de Nueva York alberga la mayor población de judíos fuera de Israel y una de las comunidades musulmanas más grandes del país.

“Si bien los estudiantes tienen el derecho a protestar pacíficamente, muchas de las imágenes y videos que hemos visto en instituciones educativas, han estado empañadas por un lenguaje amenazante, incluidos lemas peligrosos y cánticos que demuestran una falta de comprensión cultural o histórica”, expresaron en un comunicado conjunto, el alcalde Eric Adams y el Canciller de Escuelas, David Banks.

Este programa de reflexión, cuyos detalles no habían sido aún compartidos hasta el viernes 27, explorará diversas perspectivas y las contribuciones de todos los individuos y grupos religiosos.

Antes del ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, los crímenes de odio habían bajado 21% en los cinco condados de la Gran Manzana, en comparación con el mismo período del año pasado.

Sólo la semana pasada se produjeron 51 delitos que han sido clasificados por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) como de odio.

Una encuesta anual de la Liga Antidifamación encontró que los incidentes antisemitas en el estado de Nueva York, habían aumentado un 28% en 2022 con respecto al año anterior.

“Las imprecisiones en sitios digitales sin fuentes han alimentado la retórica tóxica y la división en las instituciones educativas de todo el país, fomentando un ambiente alarmante de odio”, destacaron las autoridades municipales.

A medida que la guerra continúa y el aumento de las amenazas contra judíos y musulmanes estadounidenses despierta miedo, abordar esta crisis en las escuelas de condados diversos, se está volviendo inevitable.

Como refirió The New York Times, “cuando el canciller de escuelas de la ciudad de Nueva York envió una declaración sobre el impacto devastador del terrorismo, tres maestros musulmanes y árabes de escuelas públicas de la ciudad, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron en entrevistas que estaban heridos, porque no se reconocieron a los palestinos, ni se extendiera su preocupación a los educadores y familias con parientes en Gaza”.

Varios incidentes

Como relatan varios medios locales, esta semana un grupo de estudiantes judíos de la universidad Cooper Union en la ciudad de Nueva York, fueron encerrados en la biblioteca de su escuela, durante 20 minutos, mientras manifestantes pro-palestinos golpeaban las puertas y gritaban consignas.

En otro hecho en la Universidad de Nueva York, un manifestante agitó un cartel que representaba una bandera israelí, con su estrella de David, en un bote de basura.

La Uniformada ha estado en contacto con estas Casas de Estudios y señala en sus reportes que no hubo daños a la propiedad, informes criminales o heridos durante el incidente.