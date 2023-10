Jurgen Klopp sobre Luis Díaz y el secuestro de sus padres: “Lo que podemos hacer es luchar por él”

El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp se refirió este lunes, posterior a la goleada 3-0 que propinaron al Nottingham Forest, al secuestro de los padres de Luis Díaz en Colombia, asegurando que lo único que pueden hacer es darle un espaldarazo y luchar por él.

En rueda de prensa Klopp dijo que como apoyo a Díaz buscaron ganar el encuentro, especialmente porque el colombiano estaba listo para jugar, para retirarse a la medianoche de la convocatoria porque se enteró de la noticia.

“Lo mejor que podíamos hacer es ganar el partido por nuestro hermano“, dijo el estratega.

Posteriormente Klopp se refirió a la situación como algo que nunca había vivido, expresando que aunque tuviese más de 1,000 encuentros dirigiendo en Europa nunca dejan de pasar cosas nuevas, aunque en esta oportunidad haya sido una lamentable.

“Hemos jugado este partido en las circunstancias más difíciles que nunca he experimentado. Después de más de 1.000 partidos, crees que lo has vivido todo. Pero esto no va sobre nosotros. Todos rezamos para que estén bien. Lo único que podemos hacer es luchar por nuestro hermano y eso es lo que sus compañeros hicieron. Lucharon por él”, agregó el alemán.

Por último otro que también se manifestó fue el atacante portugués Digo Jota, que fue el encargado de suplir a Díaz y que cuando marcó sacó una camisa con el 7 del Guajiro para demostrar que la plantilla está con el.

“Luis estaba con nosotros en el hotel de concentración y después se tuvo que ir a casa. Iba a jugar y como se tuvo que ir, jugué yo, por eso enseñé su camiseta, para demostrar que estamos con él y que esperamos que todo se solucione”, afirmó el portugués.

El padre y la madre de Luis Díaz fueron secuestrados el pasado sábado en La Guajira, una comunidad indígena frontera con Venezuela, y aunque horas posteriores liberaron a la mamá su progenitor sigue privado de libertad.

Esto desató un operativo de más de 250 agentes policiales y militares, que al menos hasta casi 48 horas después no ha tenido respuesta positiva.

