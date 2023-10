Mujer policía amamantó a un bebé damnificado en Acapulco que tenía 24 horas sin comer: se viralizó

Una mujer policía de la Ciudad de México se viralizó en las redes sociales por un video en el que aparece amamantando a un bebé damnificado en Acapulco que tenía 24 horas sin comer, tras el impacto del ciclón Otis, que el pasado miércoles entró como huracán de categoría 5.

“En Acapulco, una compañera del agrupamiento Fuerza de Tarea-Zorros apoya con leche materna a un bebé que no había comido en 24 horas. Mi admiración y compromiso, bondad y vocación de servicio de las policías de la Ciudad de México”, dijo en la plataforma X el funcionario Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El funcionario compartió dos imágenes de la oficial, que recibió elogios y reconocimiento en las redes sociales, aunque no se ha conocido el motivo preciso por el que la madre no había podido atenderlo en medio de la emergencia causada por Otis.

En #Acapulco, una compañera del agrupamiento Fuerza de Tarea – Zorros de la @SSC_CDMX apoya con leche materna a un bebé que no había comido en 24 horas. Mi admiración al compromiso, bondad y vocación de servicio de las policías de la Ciudad de México. #SomosSSC #LaMejorPolicía pic.twitter.com/LBiW6lV0r0 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 29, 2023

“Hay que darle un ascenso y mejorar su sueldo Postearlo”; “En verdad, las mujeres policías tienen un gran compromiso. Muy merecido el reconocimiento del secretario”; “¡Qué maravilloso y humano gesto, el cual va más allá del deber. Todo mi respeto y admiración”, comentaron algunas personas en la red social.

Se conoció que el nombre de la policía es Arizbeth Dionicio Ambrosio y, entrevistada por Imagen Noticias, narró lo que había sucedido. “Un día normal de trabajo, fuimos asignados para trasladarnos a Guerrero y apoyar por los daños que causó el huracán”, manifestó.

“Nosotros realizando nuestras labores de búsqueda y rescate, de pronto escuché a un bebé que estaba llorando. Continué con las personas para seguir preguntándole si necesitaban algún tipo de ayuda y nuevamente escuché el llanto del niño, lo que me llamó la atención. Me dirigí hacia las personas que tenían el bebé, pregunté si todo estaba bien y me dijeron que posiblemente el bebé tenía un poco de hambre y me ofrecí, si me lo permitían, a darle leche materna, ya que yo estoy amamantando”, dijo.

Ambrosio resaltó que el llanto del bebé llamó su atención y que, después de alimentarlo, continuó con su trabajo de rescate en Acapulco.

