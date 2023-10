Netanyahu rechaza los llamados a un alto al fuego: “Sería rendirse ante Hamás”

En una reciente declaración, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu descartó la idea de un alto el fuego con Hamás, enfatizando que tal medida equivaldría a rendirse ante el terrorismo.

Según informa The Times of Israel, Netanyahu comparó la situación con importantes acontecimientos históricos, incluido el ataque a Pearl Harbor y el ataque terrorista del 11 de septiembre, y enfatizó que Israel no aceptaría un cese de hostilidades.

“Este es un momento de guerra“, declaró Netanyahu, destacando la gravedad del conflicto. Señaló la necesidad de que la comunidad internacional decida cuál es su posición frente a las brutales acciones de Hamás.

Defender la posición de Israel

Netanyahu describió las horribles acciones de Hamás durante el conflicto, describiéndolas como “el peor salvajismo que nuestro pueblo ha visto desde el Holocausto“. Hizo hincapié en la necesidad de resistir los llamados a un alto el fuego y afirmó que Israel continuaría luchando hasta la victoria.

La comunidad internacional ha pedido cada vez más un alto el fuego en el actual conflicto entre Israel y Hamas. Cabe recordar que el viernes pasado se aprobó una resolución de las Naciones Unidas que insta a un alto el fuego sin mencionar a Hamás. A pesar de ello, Netanyahu enfatizó que Israel perseverará en su lucha contra el terrorismo.

En respuesta a una pregunta sobre el elevado número de muertos en Gaza, Netanyahu destacó que Israel busca minimizar las víctimas civiles. Destacó la zona segura creada por las FDI en el suroeste de Gaza e instó a Hamás a permitir que los civiles lleguen a ella, enfatizando que “ni un solo civil tiene que morir”.

El conflicto, que comenzó el 7 de octubre, ha sido testigo de una escalada significativa, e Israel prometió erradicar a Hamás y al mismo tiempo tomar medidas para proteger a los civiles. La postura intransigente de Netanyahu sigue siendo un punto central de discusión en el conflicto en curso.

